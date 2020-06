ELDIS kvůli pandemii školil čínskou obsluhu radarů on-line.

Významná zakázka na dodání 13 radarů do Číny pokračuje navzdory koronavirové pandemii. Na čas samozřejmě nuceně ustaly přílety zástupců čínského zákazníka do České republiky, výroba ale pokračuje dle plánu a ELDIS Pardubice se vypořádal též se školením obsluhy radarů. Protože školení standardní cestou není možné, uskutečnilo se on-line, čímž se překonala vzdálenost i časový posun. Samozřejmě s tím, že čeští školitelé si museli v průběhu desetidenního školení pokaždé přivstat.

On-line školení jsou v aktuální situaci nevyhnutelným trendem. Proto se touto cestou vydal i tradiční pardubický výrobce radarů. Připravit on-line školení pro obsluhu složitého radarového systému je nelehkým úkolem, navíc vzhledem k nezbytné součinnosti se vzdáleným zákazníkem.

Důležitým krokem pro úspěšné zvládnutí školení byla intenzivní spolupráce několika oddělení. Na školení se podílel technický i servisní úsek, zaměstnanci oddělení softwaru a také hardwaru.

Virtuální přenos školitelů

"Spolupráce napříč firmou byla kvůli šestihodinovému časovému posunu u čínského zákazníka velice složitá. IT oddělení se podařilo zprostředkovat live stream pomocí kamer z výrobní haly, díky čemuž mohlo probíhat školení obsluhy na hardwarových částech radaru," popisuje Lenka Sixtová, manažerka marketingu ELDIS Pardubice, a doplňuje: "Naši školitelé měli také k dispozici live stream přímo z učebny. Díky snímání projektoru, vlastního monitoru školitele a také samotného školitele se přenesl tým školitelů z Pardubic do Číny. Jednalo se totiž o nástavbové školení, které normálně probíhá u zákazníka."

Díky vzdálenému připojení prostřednictvím VPN mohli školitelé pracovat přímo na zařízeních zákazníka. Tým odborných pracovníků ELDIS Pardubice tak pomohl zajistit nezbytný hardware i software pro potřeby školeného týmu přímo v Číně. Desetidenní školení díky tomu bylo plnohodnotné a adekvátní ke školení za přítomnosti zákazníka.

Zakázku na dodání 13 radarů do Číny získala společnost ELDIS Pardubice v minulém roce. Konkrétně se jedná o jeden primární, osm sekundárních a čtyři kombinované radary. V případě úspěchu této zakázky bude mít společnost otevřené dveře do dalších tendrů.

Výroba pokračuje i díky soběstačnosti naplno

ELDIS Pardubice prošel obdobím pandemie covidu-19 bez omezení výroby, a to díky zakázkové naplněnosti i díky skutečnosti, že až devadesát procent komponent pro radarové systémy si jsou ve společnosti schopni sami vyrobit. ELDIS Pardubice disponuje obrobnou vybavenou moderním strojovým vybavením, galvanizovnou, kde si jsou schopni pokovovat komponenty radarů. Nově firma disponuje také moderním zařízením na výrobu tištěných spojů. Aktuálně tak ELDIS Pardubice řeší pouze dílčí problémy s expedicí svých produktů k zákazníkům.

Kvůli pandemii tak firma nemusela sáhnout k propouštění. Naopak, stále hledá IT specialisty a elektrotechniky. V areálu v současné době probíhá výstavba nové montážní haly a v souvislosti s jejím dokončením plánuje ELDIS Pardubice novou náborovou kampaň, která se bude svým rozsahem blížit té z roku 2019, kdy firma přijala na různé pozice padesát nových zaměstnanců.

Radary již téměř v 30 zemích světa

V roce 2019 ELDIS Pardubice dodal jubilejní stý radarový systém. Těsně před vypuknutím koronavirové pandemie stačili technici instalovat nový radar v Jordánsku, jež je kromě Číny pro pardubického výrobce dalším novým trhem. Kromě toho dodává své systémy též do Indie, kde radary ELDIS Pardubice pokrývají většinu vzdušného prostoru, Bulharska a například do Vietnamu. Celkem radary ELDIS Pardubice fungují téměř v 30 zemích po celém světě, samozřejmě včetně České republiky.

Tržbami ve výši 976 milionů korun v minulém roce společnost poprvé atakovala miliardovou hranici a letos by se této hodnotě měla přinejmenším přiblížit. Zakázkově je ELDIS Pardubice naplněn do roku 2021. Firma je součástí průmyslově-technologické skupiny Czechslovak Group, v jejímž rámci je začleněna do divize CSG Aerospace.