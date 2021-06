ELDIS Pardubice slaví 30 let na trhu. Představil nové logo

V pátek 2. července uplyne přesně třicet let ode dne, kdy čtveřice zakladatelů zapsala do obchodního rejstříku společnost ELDIS Pardubice. Za tři dekády se společnost rozrostla, rozvinula své know-how na výrobu aktivních radarů, kterých instalovala již více než sto ve více než 25 zemích na čtyřech kontinentech. Do třicátého roku své existence vstoupil ELDIS zakázkově naplněný a s titulem Střední exportér roku dle ankety Hospodářské komory ČR. K významnému jubileu si firma nadělila také nové logo a vizuální identitu.

ELDIS, původně malou společnost, založili bývalí zaměstnanci Ústavu pro výzkum radiotechniky, který byl součástí světově známé Tesly Pardubice. Hlavní ideou bylo v odkazu slavné Tesly pokračovat, což se podařilo, a sen o výrobě celého vlastního radaru se v průběhu existence ELDISu splnil. Přelomovým se stal rok 2003, kdy podnik nainstaloval na bulharském letišti Krumovo první kompletní radarový systém. Byl jím sekundární přehledový radar MSSR-1. Největšího úspěchu dosáhla firma na indickém trhu, na němž se pohybuje již od roku 1999, a její radary dnes pokrývají 99 procent vzdušného prostoru Indie.

"Společnosti se v roce 2012 podařilo získat v silné konkurenci tendr na osm kombinovaných radarů RL-2000/MSSR-1. Asi nikdo si v té době nedokázal představit, jak velká spolupráce nakonec mezi pardubickou firmou a AAI (Airports Authority of India) vznikne. Zákazník byl ale spokojený a mezi lety 2014 a 2018 byly uzavřeny další smlouvy," připomíná ředitel společnosti Aleš Jedlička. Celkem již ELDIS v Indii nainstaloval celkem 32 nových radarových systémů a dalších 11 modernizoval. Úspěšný příběh přitom stále nekončí: nedávno bylo úspěšně zakončeno jednání o dlouhodobém kontraktu na dodání dalších 11 radarů.

Kromě toho pardubický výrobce získal tříletou zakázku na dodávku kompletních radarových setů pro tři slovenská armádní letiště, kterou již v letošním roce začal realizovat. Jde o významnou referenční zakázku v zemi, jež je členem NATO. Letos také nainstaluje radar na lokálním letišti v Kolumbii, v srdci amazonského pralesa. Pokračuje též významná zakázka na dodání letištních radarů do Číny. Zajímavostí je, že zatím poslední lodní dodávka do Číny proplula Suezským průplavem těsně před jeho několikadenním zablokováním, k němuž došlo na konci března.

Díky zakázkové naplněnosti se firma od roku 2017 významně rozrostla, postupně přibylo sto nových zaměstnanců až na dnešních více než 250. ELDIS se proto rozhodl pro vybudování nové výrobní haly s administrativním a skladovacím zázemím. Hala, do níž firma investovala třicet milion korun, poskytla 1440 metrů čtverečních nové výrobní plochy a kromě montáže zde získal nový prostor i servisní tým. Zkolaudována počátkem letošního roku. V minulém roce, navzdory pandemii, utržil ELDIS 783 miliony korun při provozním zisku EBITDA 278 milionů korun.

Trvající pandemická situace bohužel neumožňuje oslavy jubilea s partnery společnosti ani se zaměstnanci. Alespoň akci pro zaměstnance vedení firmy naplánovalo na začátek září. Jubileum si tak firma připomíná především změnou loga a vizuální identity. Čtyřlístek, který symbolizoval od roku 1991 čtveřici zakladatelů, nahrazuje v moderně střiženém logu symbol radarové vlny. Spolu s představením nového loga spustila firma i nové webové stránky.

"Novou vizuální identitu bereme jako určitý předěl. Samozřejmě vnímáme kořeny naší společnosti a vážíme si práce našich zakladatelů, ale dnes jsme součástí průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group a jeho divize CSG Aerospace. Právě začlenění do skupiny a intenzivní spolupráce se společnostmi v segmentu aerospace by nám do budoucna měla pomoci otevírat i nové trhy a naplňovat obchodní strategii společnosti, kde je jedním z hlavních úkolů realizace zakázek na západních trzích," doplňuje Aleš Jedlička.