ELDIS roste, v roce 2019 atakoval miliardový obrat

Tradiční výrobce radarové techniky, pardubická společnost ELDIS, která je součástí skupiny CSG Aerospace, má za sebou výjimečný rok 2019. S tržbami ve výši 976 milionů korun se poprvé v téměř třicetileté historii přiblížila hranici jedné miliardy korun, ukazatel EBITDA dosáhl dle předběžných čísel hodnoty 295 milionů korun.

Firma meziročně téměř ztrojnásobila výrobu, zahájila mimo jiné realizaci významné zakázky v Číně, pronikla na nový trh do Jordánska a dokončila významnou zakázku pro Armádu České republiky. V roce 2020 by měl růst společnosti pokračovat.

Jubilejní stý radarový systém

V roce 2019 dosáhla společnost dalšího významného milníku: dodala na trh jubilejní stý radarový systém. Své produkty dodává téměř do třiceti zemí světa. V minulém roce pronikl ELDIS do Jordánska, kde pro tamní civilní řízení letového provozu dodá svůj monopulsní sekundární přehledový radar MSSR-1.

Významnou zakázkou pro ELDIS Pardubice je zejména dodání 13 radarů do Číny. Konkrétně se jedná o jeden primární, osm sekundárních a čtyři kombinované radary. V případě úspěchu této zakázky bude mít společnost otevřené dveře do dalších tendrů. Důležitou referenční zemí je v tomto případě pro ELDIS Indie. Do Indie pronikly pardubické radary v roce 2012 a nyní kontrolují více než 90 procent tamního vzdušného prostoru.

Přestože až 70 procent výroby firmy směřuje na export, důležití jsou též domácí zákazníci. V roce 2019 dokončil ELDIS instalací kombinovaného radaru RL-2000/MSSR-1 a přesného přistávacího radaru PAR-E významnou zakázku od Armády České republiky. Touto instalací byla dovršena poslední ze čtyř nasmlouvaných objednávek pro AČR na letiště Praha-Kbely, Pardubice, Náměšť a Čáslav.

Padesát nových zaměstnanců

"Rok 2019 byl skutečně dynamický. Abychom dokázali ztrojnásobit objem výroby, přijali jsme v průběhu roku 50 nových zaměstnanců. Dnes je nás ve firmě téměř 240. Ke zvýšení naší produkce byly též potřebné masivní investice, které souhrnně dosáhly hodnoty 75 milionů korun, přičemž největšími položkami byly vybavení pro vývojové oddělení, pořízení pájecí vlny, odkup servisní budovy a nákup pozemků pro další rozšíření společnosti. Kromě toho jsme otevřeli servisní středisko v Indii," uvedl Aleš Jedlička, generální ředitel společnosti.

Vzhledem k tomu, že rozvoj společnosti bude pokračovat i v roce 2020, prohlubuje ELDIS Pardubice spolupráci jak se středními, tak vysokými školami v regionu. Na jedné z vysokých škol dokonce firma jedná o otevření předmětů, které by se týkaly přímo radarové techniky.

Nemalé prostředky společnost věnuje též zaškolování nových pracovníků, protože sehnat zkušené zaměstnance s praxí a se znalostí cizích jazyků je na trhu práce velmi komplikované. Zde firma těží ze spolupráce jak se skupinou Czechoslovak Group, tak zejména s dalšími firmami začleněnými do divize CSG Aerospace.