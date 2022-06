Evropa se chystá zdražit cigarety, rozvášněné eurokomisaře musí pohlídat Češi

Až tisíc stupňů. Tolik dosahuje teplota zapáleného konce cigarety v okamžiku, kdy kuřák vdechuje kouř. A cigarety, respektive tabákové výrobky obecně, můžou přinést řadu horkých chvil i české vládě. Evropská komise totiž plánuje letos na podzim představit revizi směrnice ke spotřební daně z tabákových výroků. Poslední se konala před více než deseti lety, od té doby se na trhu objevila řada nových způsobů konzumace nikotinu, při kterých se tabák nespaluje, čímž se výrazně snižují dopady na zdraví kuřáků.

Zdroje webu New Europe dobře znalého situace v Bruselu tvrdí, že Komise hodlá následovat rigidní přístup Světové zdravotnické organizace a plánuje vysoké zdanění pro všechny výrobky bez ohledu na míru jejich zdravotního rizika. A jelikož právě v druhé polovině letošního roku bude Česká republika předsedat EU, bude na naší vládě, aby ohlídala evropské komisaře, aby nenadělali více škody než užitku.

Nefunkční přístup

Navýšení zdanění tabáku totiž znamená další růst ceny tabákových výrobků. A to v situaci, kdy se evropské domácnosti potýkají s vysokými cenami energií, potravin, bydlení i dalších výrobků a služeb. A Evropská komise se teď pravděpodobně chystá přilít další olej do rozžhavené inflační výhně, a ještě zvýšit výdaje běžných spotřebitelů. Zastánci tohoto přístupu můžou namítat, že cigarety nikdo kupovat nemusí a kuřáci po jejich zdražení přestanou kouřit. Jak se ale ukazuje, tak tento přístup prostě nefunguje, protože přestat s kouřením je velmi obtížné. Přesto na tomto restriktivním přístupu trvá většina států Evropské unie a praktikuje jej již řadu let. Výsledkem je, že Evropa je stále regionem s největším podílem kuřáků na světě.

"Dostupná data potvrzují, že abstineční přístup se ukazuje jako nedostatečný. Řešením pro kuřáky je proto přestup na méně škodlivé alternativy," vysvětluje vědecký ředitel vídeňského Nikotin Institutu Ernest Groman. Podobný názor má i český odborník, vedoucí výzkumu při Think thanku Racionální politiky závislostí Viktor Mravčík: "Snižování škod je vědecky ověřený přístup vycházející a založený na datech o veřejném zdraví. Méně škodlivé alternativy by měly být pro kuřáky dostupnější a atraktivnější než klasické cigarety, tak aby kuřáci byli motivováni nahradit cigaretu jednou z méně škodlivých alternativ. V těchto intencích by měla postupovat i Evropská komise při přípravě klíčových dokumentů, jakými jsou například Evropský plán boje s rakovinou či revize tabákové směrnice".

Francouzská katastrofa

Bohužel dle informací webu New Europe se zatím spíše zdá, že se Evropská komise chce vydat spíše opačným směrem a tabákové výrobky ještě více zdanit. Historická zkušenost však ukazuje, že rychlé a skokové zvýšení daně z tabáku spíše vede spotřebitele k nákupu cigaret na černém trhu než k omezení kouření. Smutný příklad, kam vede excesivní zdaňování cigaret, přestavuje Francie.

Zde došlo od roku 2017 ke zvýšení ceny krabičky cigaret o polovinu na více než deset euro. V důsledku toho se podíl nelegálních cigaret na trhu v letech 2017 až 2021 zvýšil ze 13 na více než 29 procent. Strmě narostla i spotřeba padělaných cigaret, a to z 0,3 na 15,4 procenta. A očekávané významné snížení počtu kuřáků se nedostavilo. Jejich podíl ve stejném období ve Francii klesl jen nepatrně, a to o 1,4 procentního bodu a na 25,5 procenta. Zároveň jen za rok 2021 země přišla kvůli černému trhu s cigaretami o 6,2 miliard eur v podobě nevybraných daní. Navíc tržby za pašované a padělané tabákové výrobky podpořily organizovaný zločin, obchodování s lidmi a financování terorismu.

Skokové zdražení cigaret a následný rychlý nárůst podílu černého trhu ale není rozhodně specifikum jen země galského kohouta. Stejnou situaci zažili i čeští spotřebitelé, kterým tabákové výrobky právě kvůli vyrovnávání sazeb spotřební daně s EU v letech 2005 až 2007 zdražily o desítky procent. A následně se podíl cigaret pocházejících z nezákonného obchodu na českém trhu během jediného roku zvýšil z 0,3 na 6,5 procenta.

Moderní Češi

A zdá se, že nyní chce Evropská komise zopakovat stejnou chybu jako Francie, ale na úrovni celé Unie. Zdroje již zmíněného webu New Europe totiž naznačují, že úprava směrnice má přinést významné navýšení zdanění tabákových výrobků. Což by mělo za následek výrazný nárůst jejich cen a velmi pravděpodobně i popsaný rozmach černého trhu. Dalším velmi problematickým bodem je to, že Komise dle uniklých informací bude chtít zdanit stejně všechny tabákové výrobky bez ohledu na jejich škodlivost pro zdraví jejich konzumentů. Tak by kuřáci ztratili motivaci nahrazovat klasické cigarety méně škodlivými bezdýmnými alternativami. Toto rozhodnutí by mohlo zakonzervovat podíl kuřáků v evropské populaci na roky dopředu a určitě by nevedlo ke snižování škod způsobených kouřením.

Tady by měla zasáhnout Česká republika jako stát předsedající Radě Evropské unie. Právě česká vláda si totiž minimalizaci škod způsobených kouřením dala i do svého programového prohlášení. Zde se uvádí, že regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti. "Jsem jednoznačně pro diferenciaci v oblasti tabáku, respektive nikotinových výrobků. Mezinárodní výzkumy uvádějí, že užívání alternativních tabákových a nikotinových výrobků, jako jsou zahřívané tabákové výrobky, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky, je spojeno s významně nižšími veřejnozdravotními riziky než kouření tabáku. Přesto je Evropa brutální nejen vůči cigaretám, ale i vůči těmto výrobkům, což je pro mě naprosto nepochopitelné a neodpovídá to vůbec vědeckým důkazům," prohlásil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil pro Zdravotnický deník. A na české vládě bude, aby v rámci svého předsednictví naplňovala své programové prohlášení i na úrovni celé Unie a Evropskou komisi odradila od jejích ideologických záměrů. Ty totiž mohou nevratně a zásadně poškodit jak rozpočty členských států a zdraví občanů, tak navíc ještě vytvořit rozsáhlý černý trh. A to si snad opravdu nikdo nepřeje.