Evropská sdružení spotřebitelů si kvůli sběru osobních dat stěžují na Google

Kvůli osobním údajům, které shromažďuje účet na prohlížeči Google, se desítka evropských organizací na ochranu práv spotřebitelů obrátila na orgány dohlížející na ochranu soukromí. Na svém webu o tom ve čtvrtek informovalo sdružení evropských spotřebitelů BEUC, které jednotlivé národní organizace zastřešuje. Na orgány dohlížející na ochranu osobních údajů se obrátily spotřebitelské organizace například ve Francii, Řecku, České republice, Norsku či ve Slovinsku.

Česká spotřebitelská organizace dTest uvedla, že společně s dalšími evropskými spotřebitelskými organizacemi podává na společnost Google druhou stížnost. Ta směřuje k Úřadu pro ochranu osobních údajů a její podstatou je porušování práva spotřebitele na řádné informování o zpracování osobních údajů a protiprávní zpracování osobních údajů při registraci do účtu Google a při jeho provozu.

"V rozporu s tím, co Google tvrdí o ochraně soukromí spotřebitelů, se spotřebitelé dostali po registraci účtu Google na rychlou cestu ke sledování. Stačí jediný krok, aby Google mohl sledovat a využívat vše, co děláte. Pokud chcete využít nastavení chránící soukromí, musíte projít delším procesem a směsicí nejasných a zavádějících možností," uvedla ředitelka organizace dTest Eduarda Hekšová. "Stručně řečeno, když si vytvoříte účet Google, jste záměrně a standardně vystaveni sledování. Ochrana soukromí by naopak měla být pro spotřebitele výchozí a nejjednodušší volbou," dodala ve sdělení, které dTest zaslal.

Federace německých spotřebitelských organizací (vzbv) poslala Googlu dopis, který by mohl vést k občanskoprávní žalobě. Spotřebitelské agentury v Nizozemsku, Dánsku a Švédsku napsaly svým regulačním orgánům na ochranu osobních údajů a upozornily je na praktiky společnosti Google při nakládání s osobními údaji, které upravuje obecné nařízení známé pod zkratkou GDPR.

"Jazyk, který Google používá v každém kroku registračního procesu, je nejasný, neúplný a zavádějící," uvedlo sdružení BEUC. "Možnosti, které jsou příznivější pro ochranu soukromí, Google prezentuje jako ty bez výhod. To brání spotřebitelům v informovaném rozhodování při výběru a vede k nespravedlivému, netransparentnímu a nezákonnému zpracování jejich osobních údajů," dodává.

Google se ale brání. "Tyto možnosti jsou jasně označeny a navrženy tak, aby byly snadno pochopitelné. Vycházeli jsme z rozsáhlého průzkumu, pokynů orgánů pro ochranu údajů a zpětné vazby od testujících. Jsme odhodláni zajistit, aby tyto možnosti byly jasné a jednoduché," reagoval mluvčí firmy. Ta je součástí americké skupiny Alphabet.

Na předchozí stížnosti na ochranu soukromí Google reagoval tím, že uživatelé mohou údaje v nastavení upravit, vymazat nebo pozastavit a že uživatelům také jasně sděluje, že jejich údaje shromažďuje za účelem zlepšení svých služeb.

Společnost Google, které unijní antimonopolní úřady uložily pokutu přesahující osm miliard eur (přes 198 miliard korun), čelí dvěma dalším antimonopolním vyšetřováním, uvedla agentura Reuters. Pokud bude shledána vinnou z porušení pravidel EU o ochraně osobních údajů, mohla by dostat pokutu až do dvou procent celosvětového obratu.

Některé ze zmíněných spotřebitelských organizací si na shromažďování soukromých údajů ze strany Googlu stěžovaly u orgánů na ochranu soukromí už před čtyřmi lety, ale dosud se nedočkaly žádných opatření. Nejnovějšími stížnostmi chtějí zvýšit tlak na regulační orgány.

"Potřebujeme rychlou akci ze strany úřadů, protože to, že jedna z největších technologických společností na světě ignoruje GDPR, je nepřijatelné," uvedla Hekšová z české organizace dTest. "Tento případ má strategický význam, který musí být prioritou pro spolupracující orgány pro ochranu údajů v celé EU."