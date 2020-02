Evropské akcie prudce oslabují, v Itálii skoro o pět procent

Akcie na evropských trzích zahájily týden prudkým poklesem, zejména v Itálii, kde od víkendu rychle přibývá nových případů nákazy koronavirem. Hlavní index italských akcií odepisuje skoro pět procent, zájem je naopak o zlato a státní dluhopisy, hlavně americké a německé.

Panevropský akciový index STOXX 600 asi půl hodiny po zahájení ztrácel 2,9 procenta na 415,60 bodu, což je nejvýraznější denní ztráta minimálně od loňského října. Index italských akcií FTSE/MIB na burze v Miláně odepisoval 4,4 procenta na 23 690 bodů, hlavní index britských akcií FTSE 100 pak vykazoval pokles o 2,8 procenta a pohyboval se v blízkosti 7196 bodů.

Kvůli obavám z pandemie se zvyšuje zájem o zlato, jehož cena se vyšplhala nad 1680 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu) a je nejvýše za více než sedm let. Cena zlata vyjádřená v českých korunách je na rekordu.

Itálie v pátek registrovala 14 nakažených novým typem koronaviru, do pondělí se ale jejich počet zvýšil zhruba na 150. Čtyři lidé na onemocnění koronavirem zemřeli.

Index pražské burzy PX krátce před 10.00 vykazoval pokles asi o 2,1 procenta zhruba na 1067 bodů. Zhruba 2,2 procenta na 56 158 bodů ztrácel index WIG burzy ve Varšavě, budapešťský BUX pak měl ztrátu 1,9 procenta na 44 928 bodů.

Nejvýraznější ztráty mají akcie leteckých společností, například Ryanair, easyJet, Air France a Lufthansa odepisují od sedmi do 11 procent. Jejich oborový index má ztrátu kolem čtyř procent. Více než tříprocentní ztrátu vykazují také akcie firem, které jsou citlivé na změny hospodářského růstu, tedy hlavně výrobci luxusního zboží, automobilky nebo technologické firmy a banky.

Nervozita zvyšuje zájem o státní dluhopisy vybraných zemí. Investoři po prodeji akcií přesouvají peníze do zlata nebo do německých státních dluhopisů. Výnos bondu se splatností 30 let se dostal do záporu, což znamená, že v negativním pásmu jsou už všechny německé státní dluhopisy napříč výnosovou křivkou. Investoři jsou tedy ochotni tyto papíry kupovat i za předpokladu, že při splatnosti dostanou méně peněz, než kolik za ně při nákupu zaplatili.