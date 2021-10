Evropský den inovací 2021 představil nová zelená řešení pro Evropu i vzdělávací programy pro nadějné studenty

Jak nastartovat rozvoj digitální ekonomiky, kultivovat mladé talenty či pomocí technologií chránit naše životní prostředí - devátý ročník Evropského dne inovací 2021 pořádaný společností Huawei pod hlavičkou motta "Innovate for Sustainable Europe" se věnoval aktuálním tématům v oblasti ICT, nastínil současné a budoucí trendy v odvětví a představil možnosti, jak se společně dosáhnout plně propojenou, udržitelnou Evropu.

Událost, na níž se do Vídně sjeli zástupci odvětví ICT, univerzit, vědecké obce i jednotlivých vlád, představila technologické inovace, řešení a koncepty, kterými Huawei pomáhá nejen na evropské půdě, ale také konkrétně na území Rakouska.

Summit zahájil bývalý rakouský prezident Heinz Fischer, který promluvil o dlouholeté spolupráci technologického giganta s alpskou zemí: "Doufám, že společnost Huawei bude Rakousku nadále přispívat v oblasti inovací a ekologických řešení. Pojďme společně vyvinout úsilí, kterým přispějeme k vytváření pokojného, úspěšného a nádherného Rakouska i Evropy." Na jeho slova navázala senior viceprezidentka společnosti Huawei Catherine Čchen: "Společně s našimi partnery budeme hnací silou zeleného pokroku a hodláme prosazovat inovace, abychom vybudovali udržitelnější Evropu."

Tech4All Guardian

Na Evropském dni inovací 2021 představila společnost Huawei celou řadu projektů, jejichž cílem je pomoci nejenom evropským zemím k mírnění svých dopadů na životní prostředí a k ochraně okolní přírody. Jedním z nich je i iniciativa TECH4ALL, sdružující pod sebe například partnerství s nevládní organizací Rainforest Connection (RFCx) chránící biologickou rozmanitost v Amazonii nebo s organizacemi v Řecku, které pomocí starších telefonů a umělé inteligence střeží ohrožené kamzíky v soutěsce Aoos před pytláky. Huawei při této příležitosti také oznámila start nového projektu Tech4All Guardian v Rakousku, v jehož rámci bude spolupracovat s Vídeňskou univerzitou a RFCx na výzkumném projektu u Neziderského jezera v národním parku Seewinkel. Tento projekt bude pomocí inteligentních softwarových systému Huawei zkoumat dopady změn klimatu na biologickou rozmanitost a na základě dat pomáhat vyvíjet nová opatření na ochranu životního prostředí.

Chytré zemědělství díky 5G

Od svého příchodu do Evropy před 20 lety patří Huawei mezi lídry digitalizace v Evropě, na dni inovací tak nechybělo představení nových řešení a stávajících pokroků v různých ekonomických sektorech, zejména pak těch, do kterých postupně proniká 5G. Příkladem je využívání robotů připojených na 5G ve vídeňských nemocnicích či výstavba prvního evropského plně propojeného železničního uzlu v Maďarsku. Svůj projekt má Huawei i v rakouském Linci, kde jsou k modernizaci zemědělství využívány drony. "Drony a 5G jsou budoucností zemědělství. Můžete rychle létat nad velkými plochami a okamžitě vidět, kde je na poli potřeba hnojivo nebo voda. Zároveň můžeme masivně omezit používání pesticidů. Právě to je také cílem ministerstva zemědělství a Agendy 2030," uvedl COO společnosti DRONETECH Felix Müller.

Stipendijní program na podporu talentů

Rozvoj mladých talentů a jejich odborných znalostí v odvětví ICT je obrovskou příležitostí k rychlé digitalizaci Evropy. "Digitální Evropa by měla mít kvalifikovanou pracovní sílu. Spolupráce mezi společnostmi a univerzitami je dobrý způsob, jak toho dosáhnout. Spolupráce pomáhá posouvat vědu kupředu a také podporuje rozvoj průmyslu," uvedl prezident Huawei pro střední a východní Evropu a severský region Phillip Gan. Za posledních 10 let Huawei vyškolila více než 30 000 ICT profesionálů v Evropě prostřednictvím vzdělávacích programů jako například Seeds for the Future. "Během příštích pěti let hodlá společnost investovat dalších zhruba 35 milionů eur do kultivace evropských talentů. Program tak bude přínosem pro 500 000 lidí," dodal Gan.

Při příležitosti Dne inovací společnost představila nový stipendijní program Seeds for the Future Scholarship, přičemž jen prostřednictvím tohoto stipendia se Huawei zavázala investovat 2,5 milionu eur do vzdělávání talentovaných studentů v Evropě a zvyšování jejich kvalifikace v odvětví ICT. Viceprezident Huawei pro střední a východní Evropu a severský region Radosław Kedzia vysvětlil, že prostřednictvím tohoto projektu bude Huawei "bude spolupracovat s nejlepšími univerzitami v Evropě na posílení schopností a potenciálu příští generace evropských inovátorů".

Podpora vývojářských inovací

Ekosystém Huawei Mobile Services (HMS) v posledních několika měsících nadále upevňuje svou pozici třetího největšího mobilního ekosystému na světě. V současné době pomáhá propojit 5,1 milionu registrovaných vývojářů s více než 730 miliony aktivních uživatelů měsíčně po celém světě. Viceprezident evropské sekce mobilních služeb Huawei Dr. Jaime Gonzalo na akci opět potvrdil závazek technologického giganta ke spolupráci napříč odvětvím technologií a představil řadu programů, kterými Huawei hodlá podporovat mladé vývojáře po celém světě. Jednou z iniciativ jsou i balíčky HMS Core 6 navržené tak, aby pomohly vývojářům splnit rostoucí potřebu inteligentních funkcí aplikací. Do konce 3. čtvrtletí roku 2021 bylo podle Gonzala v AppGallery více než 173 000 integrovaných aplikací HMS Core, což představuje meziroční nárůst o 81 %.

Na akci došlo také k vyhlášení evropských vítězů soutěže Huawei HMS App Innovation, v rámci níž se utkalo 4 000 týmů z více než 200 zemí. Účastníci intenzivně pracovali na vytváření chytrých, inovativních a digitálních řešení, přičemž zároveň zkoumali budoucnost digitální inteligence. Zhruba 600 týmů také soutěžilo o cenu HMS's Tech Women's Award, což je letošní nová kategorie, jejímž cílem je podporovat výjimečné ženy ve světě technologií a pomáhat jim na cestě k úspěchu v odvětví IT.