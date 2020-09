Expobank CZ rozšiřuje partnerské on-line služby o sjednání dlouhodobého cestovního pojištění za atraktivní cenu

Bez starostí cestovat po světě sám či se svými nejbližšími umožňuje dlouhodobé cestovní pojištění, které si k běžnému účtu NEO mohou klienti Expobank CZ nově sjednat na pár kliknutí přes internetové bankovnictví. Cena pojištění připraveného ve spolupráci se společností UNIQA začíná na pouhých 69 Kč měsíčně a nabízí atraktivní pojistné limity pro různé situace včetně krytí provozování nebezpečných sportů. Navíc založení a vedení běžného účtu NEO od Expobank CZ je zdarma bez podmínek a s debetní kartou Mastercard umožňuje bez poplatku vybírat hotovost ze kteréhokoliv bankomatu libovolné banky jak v zahraničí, tak v tuzemsku. Expobank CZ je českou bankou s 29letou tradicí na zdejším trhu.

O lákavou možnost sjednat si po internetu dlouhodobé cestovní pojištění se na konci září rozšířila nabídka spolupracujících partnerů, jejichž služby jsou klientům Expobank CZ k dispozici v rámci on-line bankovnictví běžného účtu NEO. Pojištění platí jak pro soukromé, tak administrativní pracovní cesty a pro neomezený počet výjezdů, přičemž maximální délka jednoho výjezdu může být až pětačtyřicet dnů. Klient si tak nemusí sjednávat samostatné cestovní pojištění před každým výjezdem za hranice, což mu šetří nejen starosti a čas, ale i peníze. Poskytovatelem pojištění je UNIQA pojišťovna, která má s oblastí cestovního pojištění letité zkušenosti.

"Dlouhodobé cestovní pojištění se o našeho klienta a jeho spolucestující rodinné příslušníky postará, ať je kdekoliv - ve městě, na horách či u moře," popisuje Přemysl Valouch, ředitel oddělení Personální bankovnictví Expobank CZ. "I přes komplikace způsobené koronavirem SARS-CoV-2 lidé nadále potřebují nebo chtějí cestovat do zahraničí a být přitom adekvátně chráněni. To jim naše nové cestovní pojištění umožňuje, a navíc kryje i rizika spojená s onemocněním covid-19, pokud jde o země, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nevyhlásilo zákaz cestovat či doporučení necestovat," dodává Přemysl Valouch.

"Expobank CZ je z našeho pohledu unikátní, pro klienty s běžným účtem NEO plně digitalizovanou bankou. Její moderní koncept nabídky produktů a klientského servisu je jedním z důvodů, proč si uvedení nového společného pojistného řešení na trh velmi vážíme. Parametry nového dlouhodobého cestovního pojištění respektují aktuální situaci v cestovním ruchu. Klienti navíc mají možnost si jedním až dvěma kliknutími upravit produkt dle svých potřeb a potřeb jejich rodiny. Chceme klientům nabízet jednoduché a srozumitelné produkty za férovou cenu a přesně to jsme promítli do nového cestovního pojištění," uvádí Robin Dejmek, ředitel pro spolupráci s finančními institucemi UNIQA.

V rámci internetového bankovnictví k běžnému účtu NEO lze vedle čerstvé novinky v podobě sjednání dlouhodobého cestovního pojištění také jednoduše využít služby spolupracujících partnerů, kteří nabízejí možnost investovat do cenných kovů nebo firem. Začátkem září tohoto roku se mezi partnery NEO účtu dostupné z internetového bankovnictví připojila též investiční robo-advisory platforma Portu. Expobank CZ tímto způsobem dále účinně posiluje svoji pozici v oblasti běžných účtů a fintech služeb.