Facebook chce vytvořit vlastní měnu. Politici jsou znepokojeni

Americká internetová společnost Facebook svými plány na vytvoření nové digitální měny znepokojila politiky ve Spojených státech i Evropě. Americká poslankyně Maxine Watersová, která předsedá výboru finančních služeb ve Sněmovně reprezentantů, již firmu vyzvala k pozastavení těchto plánů, dokud je nepřezkoumají regulátoři a Kongres. Připojila se tak k dalším politikům, kteří signalizovali obavy z důsledků nové měny v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti, píše agentura Reuters.

"Facebook má data o miliardách lidí a opakovaně prokázal lhostejnost k ochraně a obezřetnému využívání těchto dat," uvedla Watersová. "Oznámením, že hodlá vytvořit kryptoměnu, pokračuje Facebook ve své nekontrolované expanzi a prohlubuje svůj vliv na životy svých uživatelů," dodala.

Obavy vyjádřili také další američtí zákonodárci. "Facebook je již nyní příliš velký a příliš silný a tuto sílu uplatnil k využití údajů uživatelů bez ochrany jejich soukromí. Nemůžeme Facebooku dovolit provozovat novou kryptoměnu bez dohledu," uvedl například senátor Sherrod Brown.

Poslanec Patrick McHenry, který je členem výboru finančních služeb ve Sněmovně reprezentantů, vyzval, aby se kvůli plánované digitální měně konalo kongresové slyšení představitelů Faceboooku. Tento návrh podpořila rovněž Watersová. Jeden z představitelů Facebooku uvedl, že firma otázky zákonodárců ráda zodpoví.

Facebook oficiálně představil plány na vytvoření nové digitální měny s názvem libra v úterý. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire krátce poté prohlásil, že Facebook musí zajistit, aby nová měna nepoškozovala spotřebitele a nebyla používána k nezákonným aktivitám.

"Tento nástroj umožní Facebooku shromáždit miliony a miliony údajů, což posiluje mé přesvědčení, že je zapotřebí velké digitální firmy regulovat," uvedl Le Maire v úterním rozhovoru s rozhlasovou stanicí Europe-1.

Technologie blockchain

Německý zástupce v Evropském parlamentu Markus Ferber v souvislosti s plány Facebooku vyzval k větší regulaci digitálních měn. "Byl by to dobrý důvod, proč by Evropská komise měla začít pracovat na řádném regulačním rámci, který by upravoval pravidla virtuálních měn," uvedl.

Libra bude podobně jako nejznámější digitální měna bitcoin založena na technologii blockchain. Jde o druh decentralizované databáze, která uchovává neustále se rozšiřující počet záznamů, jež jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu. Facebook v úterý ujišťoval, že nebude mít přístup k údajům o transakcích s novou měnou.

Facebook je největší internetová sociální síť na světě. Přístup podniku k ochraně soukromí se loni dostal do centra pozornosti po zprávě, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů jeho sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.