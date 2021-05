Financování ojetého vozu využívá 35% zákazníků autobazarů i v době pandemie

Zákazníci AAA AUTO si od začátku roku pořídili na úvěr 3 500 automobilů. Ani pandemie neměla vliv na snížení zájmu o financování vozu. Snížila se ale výše akontace, která je nyní na svém minimu. Nejčastěji si zákazníci půjčují na vůz 220 tisíc korun. AAA AUTO ve spolupráci s Moneta Auto Finance testuje v průběhu května nový společný produkt s garantovaným úrokem 3,9%. Financovaná částka zákazníkem je díky nízkému úroku v tomto případě vyšší o 30% než u ostatních dlouhodobě nabízených způsobů financování.

"Přestože pandemie radikálně ovlivnila naše životy, zájem o financování automobilů neklesá a drží se stále na 35%. Změnil se ale výběr automobilů, protože lidé nevěděli, co se bude dít. Proto také raději volili levnější vůz a financovali o dvacet tisíc méně než je tomu nyní. Obava z budoucnosti se postupně začala vytrácet a letos jsme již od začátku roku zaevidovali výrazně vyšší zájem o financování s minimální výší akontace. Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout zajímavější produkty pro financování, rozšířili jsme naši nabídku ve spolupráci s Moneta Auto Finance," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. Nový finanční produkt je nyní v testovací fázi a zákazník ho může využít u 2 500 zánovních automobilů ve věku do pěti let z celkové nabídky autocenter AAA AUTO. "Díky dotované ceně vozu i produktu pro financování zákazník získá nejvýhodnější nabídku na trhu s garantovaným úrokem 3,9%. Nabídka je platná pouze do konce května a neplánujeme prodlužovat platnost této nabídky," doplnila Topolová.

Finanční produkt Moneta Auto Finance za dva týdny v nabídce využilo 10 % zákazníků, kteří si průměrně vypůjčili 280 000 Kč na svůj novější vůz. Částka u běžných produktů pro financování se pohybuje okolo 220 000 Kč. Financování přímo v autocentrech AAA AUTO využívá dlouhodobě 35 % zákazníků. "Díky této spolupráci se nám daří oslovovat i zákazníky Moneta Bank, kteří se začátkem jara řeší výměnu svého vozu a chystají se tak na letní dovolené," uzavřela Karolína Topolová.