Firmy se během krize přeorientovaly na okolní země, teď plánují expanzi

České malé a střední podniky se během pandemie koronaviru ve vývozu přeorientovaly na okolní země, nyní plánují expanzi na další trhy. Ukázal to exportní průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci se státní agenturou CzechTrade a ministerstvem průmyslu a obchodu. Letos v květnu ho uskutečnila výzkumná agentura Ipsos na vzorku 300 firem, představený byl na úterní tiskové konferenci. Do Evropské unie podle něj vyváží své zboží 97 procent dotazovaných společností.

"V souvislosti s minimalizací rizik a opatřeními proti pandemii došlo proti roku 2019 k poklesu oblastí i zemí, do kterých firmy v roce 2020 exportovaly. Skvělou zprávou z průzkumu však je, že firmy vyjádřily velkou chuť rozvíjet, ruku v ruce s rozvolňováním, exportní příležitosti. Celých 42 procent firem respondentů průzkumu vidí v době po pandemii příležitost v růstu na stávajících zahraničních trzích a hned třetina chce expandovat na nová teritoria," řekl v úterý vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Za největší těžkosti spojené s exportem uváděly firmy rostoucí ceny a náklady. Hned 38 procent dotazovaných označilo za klíčový problém zvýšenou cenu dopravy, v těsném závěsu pak 35 procent zmínilo jako překážku vývozu rostoucí náklady na výrobu, konkrétně strmý růst cen surovin a materiálů. V důsledku toho může podle nich docházet i k odkládání zbytných investic, snaha zvládnout rostoucí náklady a překlenout cestovní omezení pak vedou ke zkracování dodavatelských řetězců.

"Kromě raketově rostoucích vstupních nákladů komplikuje situaci firem v České republice také nedostatek adekvátní pracovní síly ve výrobních podnicích. Nejvyšší poptávka českých podnikatelů je po nových obchodních kontaktech a příležitostech. Více příležitostí na trhu vidí zejména menší firmy, které se umí rychleji přizpůsobit novým podmínkám," uvedl v úterý místopředseda AMSP ČR Evžen Reitschläger.

Generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal upozornil, že proti výzkumu v roce 2019 poklesl počet zemí, do kterých české firmy exportují. "Předloni 70 procent dotazovaných exportovalo do více než tří zemí, nyní je tento podíl 53 procent. Počet zemí, do kterých firmy exportují, závisí na obratu společnosti. S jeho nárůstem rovněž stoupá chuť exportovat na více zahraničních trhů. S tím je spojená i problematika kapacity, zdrojů a obchodního zázemí u nás i v exportní destinaci. Platí totiž, že s lokálním zastoupením šance na úspěch výrazně rostou," uvedl Doležal.

Pro opětovné nastartování českého exportu podle něj CzechTrade rozšířil paletu služeb, které českým firmám nabízí. Využít mohou například takzvané exportní inkubátory ve vzdálenějších destinacích, kde mohou po dobu půl roku využívat plně vybavené kancelářské prostory a použít místní adresu při registraci firmy, vývozní aliance pro menší podniky nebo službu Market Entry, díky níž lze velmi jednoduše zjistit konkrétní oborové informace v daném teritoriu.

CzechTrade je agentura pro podporu exportu. Funguje od roku 1997, spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Zahraniční kanceláře má v 57 zemích.