Francouzský módní dům Chanel loni zvýšil tržby i zisk

Francouzský módní dům Chanel v loňském roce zvýšil čistý zisk o 16,4 procenta na 2,17 miliardy dolarů (49,4 miliardy Kč), příjmy vzrostly o 12,5 procenta na 11,12 miliardy USD (253 miliard Kč). Hospodaření podpořila vysoká poptávka bohatých Číňanů doma i v zahraničí. Firma, která letos přišla o svého návrháře Karla Lagerfelda, v podnělí opět potvrdila, že není na prodej.

Chanel loni zaznamenal růst na všech hlavních trzích. V Asii a Tichomoří se tržby zvýšily o 19,9 procenta, v Evropě o 7,8 procenta a na americkém kontinentě o 7,4 procenta.

Módní značka se loni rozhodla začít zveřejňovat své finanční výsledky, a to poprvé od svého založení v roce 1910. To vyvolalo spekulace, že se připravuje na svůj prodej, přestože to zástupci firmy několikrát popřeli. Finanční ředitel Philippe Blondiaux znovu potvrdil, že Chanel není na prodej ani se nepřipravuje na nabídku akcií. Dodal, že podnik musí zůstat nezávislý, aby měl svobodu ve výběru svého dalšího směřování a mohl jít proti proudu. Jako například teď, když se rozhodl nepoužívat kůže exotických zvířat.

Chanel je nyní pod zvýšeným tlakem, aby ukázal, že je schopen začít znovu i po Lagerfeldově smrti. A to i v době, kdy mnoho konkurentů sází na hvězdné návrháře, aby jim pomohli vymezit se proti ostatním. V květnu svoji první kolekci pro Chanel předvedla nová kreativní ředitelka Virginie Viardová.

Analytici považují za možného zájemce o Chanel francouzský luxusní konglomerát LVMH. Ten však upozornil, že Chanel je příliš velkým konkurentem na to, aby ho mohl převzít. Podle některých šéfů LVMH by jeho cena by mohla činit až 100 miliard eur (2,6 bilionu Kč).