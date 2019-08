Hledání nové práce: aktivnější jsou v tomto ohledu ženy

V uplynulých šesti měsících změnilo zaměstnání 17 procent Čechů, v předchozím průzkumu počátkem roku to bylo 20,5 procenta. Další pětina lidí si aktuálně novou práci buď aktivně hledá (4,4 procenta) nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží (17,3 procenta). Vyplývá to z průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad.

Zhruba 12 procent dotazovaných (dvakrát více žen než mužů) v průzkumu uvedlo, že cítí silnou potřebu začít dělat něco úplně jiného než dosud. Nejčastěji měnili zaměstnání lidé pracující v potravinářské výrobě, v hotelnictví a stravování, v chemickém průmyslu a v telekomunikačních a poštovních službách. Se svým současným zaměstnavatelem je spokojeno 68 procent českých zaměstnanců.

Míra fluktuace byla o něco vyšší u žen (17,6 procenta) než u mužů (16,4 procent). Nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci, připadá tradičně na nejmladší věkovou kategorii zaměstnanců ve věku 18 až 24 let (33,3 procenta) a na kategorii zaměstnanců ve věku 25 až 34 let (32,3 procenta).

Jako nejčastější důvod pro změnu zaměstnavatele uváděli respondenti průzkumu získání lepších podmínek (41 procent), nespokojenost se zaměstnavatelem (29 procent) a osobní důvody (25 procent).

Nespokojenost se zaměstnavatelem vyjádřilo o deset procentních bodů více respondentů než v předchozím období. Pro zaměstnavatele z toho plyne, že pokud si chtějí udržet zaměstnance, musí jim nabídnout takové podmínky, aby neměli chuť poohlížet se po jiných pracovních příležitostech. Nejde přitom jen o finanční ohodnocení a benefity, ale i o atmosféru na pracovišti a náplň práce, uvedla marketingová manažerka české pobočky Randstadu Alžběta Honsová.

Novou práci aktuálně aktivně hledá pouze 4,4 procenta dotazovaných, 17 procent se pak po nových pracovních nabídkách a příležitostech poohlíží. Ženy jsou v tomto ohledu aktivnější než muži, novou práci si aktivně hledá 6,4 procenta žen, ale jen 2,5 procenta mužů.

"Počet lidí aktivně hledajících práci konstantně klesá už celé dva roky a nedá se očekávat, že by se tento vývoj otočil. Pro zaměstnavatele to znamená, že musí při hledání nových lidí zapojovat i jiné techniky než klasickou inzerci. Lidé mají více možností na výběr, a proto je stále více zajímají faktory jako je firemní kultura, atmosféra a reputace dané firmy," upozornila Honsová.

Proti předchozímu čtvrtletí se mírně snížil počet lidí, kteří jsou spokojeni se svým zaměstnavatelem, muži jsou o něco spokojenější než ženy. Zároveň klesl podíl zaměstnanců (na čtyři procenta), kteří se velmi obávají, že by mohli přijít o práci. Více se obávají muži než ženy, nejvíce v kategorii těch nejstarších (55 až 67 let) a nejmladších (18 až 24 let) zaměstnanců. Relativně největší obavy ze ztráty práce mají podle Honsové lidé pracující v telekomunikačních a poštovních službách, ve stavebnictví, ve výrobě a v dopravě.