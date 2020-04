Hobby market otevírá provoz v zahradních centrech

Hornbach částečně obnovuje provoz - nově se otevírá pro běžné zákazníky venkovní a vnitřní zahrada. Profizákazníci mohou po dodržení všech pokynů nakupovat v celé prodejně. Všem zákazníkům nabízí Hornbach možnost nákupu online s doručením domů nebo s vyzvednutím ve vybraných prodejnách.

Hornbach otevírá zahradní centra v režimu regulovaného množství zákazníků. Vstup do zahradního centra bude umožněn přes speciálně označený vchod, a to pouze s ochranou obličeje. Zahradní centra budou otevřená od pondělí do pátku od 7.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 8.00 do 18.00 hodin.

Ostatní produkty pouze online

Stavební market zůstává pro veřejnost uzavřený. Hornbach však nabízí službu objednání zboží online a vyzvednutí na výdejním místě některé z provozoven Hornbach. Zákazník si vybere a rezervuje zboží na e-shopu společnosti. Jakmile bude objednávka připravena, zaměstnanci vybrané provozovny budou zákazníka telefonicky kontaktovat, aby si dohodli časové rozmezí vyzvednutí objednávky. Rezervované zboží si zákazník vyzvedne ve výdejním místě vybrané provozovny Hornbach.

K vyzvednutí rezervovaného zboží je možné využít tyto pobočky Hornbach: Brno, Hradec Králové, Ostrava Svinov, Ostrava Vítkovice, Plzeň, Praha Černý most, Praha Řepy a Praha Velká Chuchle.

Profi zákazníci

Profizákazníci mohou potřebný stavební materiál nakoupit přímo ve všech prodejnách Hornbach v ČR. Prodejny budou pro profizákazníky otevřeny od pondělí do pátku od 7.00 do 18.00 hod. a víkendech od 8.00 do 18.00 hod.

Každý zákazník je povinen se při vstupu do provozovny prokázat Hornbach Profikartou nebo osvědčením o podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku apod.) a dokladem totožnosti či ověřenou plnou mocí. Vstup do provozovny bude umožněn pouze přes speciálně označený vchod nebo přes stavebniny Drive-In. Každý zákazník je povinen nosit ochranu obličeje a rukavice.

Doporučení

Hornbach vyzývá zákazníky zahradních center, aby při nakupování dodržovali odstup 2 metrů od ostatních nakupujících a personálu a dodržovali také hygienická pravidla nošení roušky a rukavic. Apeluje také na to, aby zákazníci využívali možnost samoobslužného nakupování SelfScan (skenování čárových kódů výrobků pomocí aplikace) a bezkontaktní platbu. Platba v zahradním centru je možná pouze bezhotovostně.

"U pokladen jsme nainstalovali ochranná plexiskla a na vybraná místa umístili dezinfekci. Pokladní jsou vybaveny rukavicemi a přijali jsme zvýšená dezinfekční opatření. Přesto prosíme naše zákazníky, aby chránili sebe i své okolí," vyzývá David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko.