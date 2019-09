Hongkongská burza chce koupit burzu v Londýně. Nabídla 32 miliard

Provozovatel hongkongské akciové burzy Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) podal nabídku na převzetí londýnské burzy London Stock Exchange (LSE) za 31,6 miliardy liber (zhruba 915 miliard korun). Oznámila to podle agentury Reuters firma. Spojením podniků by vznikl nový globální gigant v oblasti finančních trhů.

Podle HKEX by spojení svedlo dohromady "největší a nejdůležitější finanční centra v Asii a Evropě". "Spojení HKEX a LSE redefinuje globální kapitálové trhy," uvedl výkonný ředitel HKEX Charles Li. "(HKEX a LSE) společně vytvoří vedoucí světovou burzovní společnost pokrývající Asii, Evropu a Spojené státy," dodal.

Akcionáři LSE by podle podmínek nabídky za každou svou akcii obdrželi 20,45 libry v hotovosti a 2,495 akcie HKEX. Nabídka tak zahrnuje prémii 23 procent k úterní závěrečné ceně akcií LSE. Je však podmíněna tím, že se neuskuteční dohoda LSE o převzetí poskytovatele finančních informací Refinitiv za 27 miliard dolarů (633 miliard korun).

LSE v reakci na oznámení HKEX uvedla, že je stále odhodlána převzetí společnosti Refinitiv uskutečnit. Firma Refinitiv se vyjádřit odmítla, napsala agentura Reuters.

Akcie společnosti LSE na zprávu o nabídce na převzetí zareagovaly nárůstem o zhruba 17 procent, později však o velkou část zisků přišly. Kolem 14.00 si tak připisovaly necelých pět procent.

Nabídka na převzetí LSE přichází v době, kdy se Británie chystá opustit Evropskou unii, což vyvolává obavy z oslabení pozice britského finančního sektoru. HKEX, která už vlastní londýnskou burzu kovů LME, uvedla, že hraje klíčovou roli v podpoře Londýna jako předního centra pro obchodování s kovy. "HKEX je plně odhodlána podporovat a budovat pozici Londýna a Hongkongu jako globálních finančních center," dodala.

O převzetí LSE se v minulosti pokoušela německá burzovní společnost Deutsche Börse, její úsilí však narazilo na odpor ze strany politiků a regulátorů. HKEX nicméně věří, že její nabídce na převzetí v tomto směru nehrozí žádné velké překážky.

Hongkongská vláda, která patří mezi největší akcionáře HKEX, již dala najevo, že nabídku podporuje. "Vláda je ráda, že HKEX se snaží posílit své klíčové aktivity a usiluje o mezinárodní expanzi v souladu se svým strategickým plánem," uvedl mluvčí vlády.