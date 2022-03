Hornbach zavádí Profisnídaně

Od března letošního roku přichází síť projektových marketů Hornbach s vylepšením oblíbeného bonusu pro své Profi zákazníky. Snídani v hodnotě 100 korun si bude moct dopřát každý zákazník, který se u pokladny při platbě nad 250 korun prokáže kartou HORNBACH ProfiCard.

Profi zákazníci často nakupují v Hornbachu v ranních a dopoledních hodinách, a nezbývá jim tak dostatek času na pořádnou snídani. Síť projektových marketů pro ně proto připravila inovaci bonusu Profisnídaně. Zákazník si již nemusí vybírat z pěti předdefinovaných menu, ale dostane poukázku v hodnotě sto korun do bufetu v Hornbachu. Obdrží ji při platbě přímo v prodejně všichni zákazníci s kartou HORNBACH ProfiCard, kteří zaplatí nákup přesahující částku 250 korun do 11:00 hodin. Kupony na Profisnídani se budou vydávat u pokladen prodejen a jejich platnost bude trvat 1 týden. Využít je lze každý den do 11:30 při nákupu občerstvení v bistrech marketů Hornbach. Výběr lahůdek záleží pouze na zákazníkovi. Ten může vyčerpat částku 100 korun, ale není jí limitován. V případě potřeby nákupu přesahujícího hodnotu poukázky si lze jednoduše doplatit. Tato výhoda pro držitele HORNBACH ProfiCard začne platit od 1. března letošního roku. Info na https://www.hornbach.cz/sluzby/profiservis-v-kostce/

"V péči o zákazníky, stejně jako i v dalších oblastech prodeje, se Hornbach snaží být vždy o krok napřed. Věříme, že kvalitní a pestrá nabídka zboží a služeb, komfort při nakupování a servis, který našim zákazníkům poskytujeme, jsou spolehlivými důvody, proč se u nás cítí dobře a zůstávají nám věrní," vysvětluje David Melo, manažer Profiservisu sítě projektových marketů Hornbach.

Hornbach komunikaci rozšíření bonusové aktivity Profisnídaně podpoří prostřednictvím plakátů, bannerů a polepů v bistrech svých prodejen, pomocí oddělení Profiservisu, včetně sociálních sítí i svých webových stránek a dalšími komunikačními aktivitami.