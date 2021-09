Hospodářská komora: Stát musí zajistit mix energií, aby ceny elektřiny a tepla výrazně nestouply

Stát musí zajistit takový energetický mix, aby v příštích letech výrazně nerostly ceny elektřiny a tepla a tuzemská energetika neztratila konkurenceschopnost. Při příležitosti on-line předvolební debaty o energetické budoucnosti, kterou v úterý pořádala, to uvedla Hospodářská komora ČR (HK ČR). Odklon od uhlí a plány takzvané evropské zelené dohody (Green Deal) podle ní představují největší výzvu pro energetiku posledních desetiletí.

"Je zřejmé, že Česká republika nedisponuje takovými přírodními podmínkami jako jiné státy. Politická reprezentace to musí brát v potaz a vyjednat na unijní úrovni takové podmínky, aby naše energetika během pár let neztratila současnou konkurenceschopnost. Jde zejména o plynulý přechod z uhlí na plyn nebo širší podporu jaderné energie," řekl v úterý prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Podle komory musí mít stát mimo jiné jasnou koncepci pro úspěšný a efektivní odklon od uhlí, který zároveň umožní zachování bezpečných stabilních dodávek energie za přijatelnou cenu. "Týká se to především vyjednávání o evropském balíčku Fit for 55, který vytyčí cestu evropské dekarbonizace do roku 2030," uvedl Dlouhý.

Česko by podle komory mimo jiné mělo co nejdříve dokončit potřebné kroky ke zdárnému spuštění a včasnému dokončení projektu nového jaderného bloku v Dukovanech. Důležité je podle ní také aktivně sledovat vývoj v oblasti malých modulárních reaktorů a zasadit se o férové postavení jaderné energetiky na trhu EU.

"Vedle jaderné energetiky se bude muset ČR do budoucna více soustředit na rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE). V tomto ohledu je klíčové přijetí novely zákona o podpoře OZE, která by měla zavést nová pravidla podpory včetně aukcí a podpor na teplo z OZE a také umožnit souběh investiční a provozní podpory nových zdrojů," uvedla v úterý předsedkyně Energetické sekce HK ČR Zuzana Krejčiříková.

Úterní on-line debaty HK se zúčastnili také zástupci politických stran - vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček za ANO, šéf lidovců Marian Jurečka za koalici Spolu, Radim Fiala z SPD, Petr Třešňák za koalici Piráti a STAN, komunista Pavel Hojda a sociální demokrat Petr Dolínek.

Politici tehdy podobně jako v úterý zmiňovali hlavně nutnost soběstačnosti ČR ve výrobě elektřiny. Nyní Česko část elektřiny exportuje, situace se ale po plánovaném útlumu uhelných elektráren a odstavení starších jaderných bloků pravděpodobně změní. Řešením, které může pomoci, je podle většiny stran stavba nového dukovanského bloku. "Jestli budeme v další vládě, a já věřím, že ano, tak přijdeme také s návrhem na rozšíření Temelína," řekl v úterý Havlíček.

Analytici již dříve uvedli, že ceny energií pro české domácnosti porostou v následujících měsících nejen u elektřiny a plynu, ale například také u uhlí. U elektřiny a plynu očekávají experti nejpozději na podzim kvůli vysokým velkoobchodním cenám růst cen u nezafixovaných produktů řádově o deset procent, což může znamenat, že lidé si připlatí až tisíce korun.