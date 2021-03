Hotel Brixen, hotel s příběhem

Znáte hotel Brixen? Víte kde se nachází? Proč název Brixen? Všechny tyto otázky Vám rádi zodpovíme v následujícím článku.

Jistě znáte město Havlíčkův Brod, původní název Německý Brod, které se nachází v Kraji Vysočina, 20 km od sjezdu z dálnice D1. Město je, jak již z názvu vyplývá, spojeno s Karlem Havlíčkem Borovským. Hotel Brixen je pojmenován podle "rakousko-italského" městečka, do kterého byl Karel Havlíček Borovský vyslán nebo spíše vyhnán rakousko-uherskou mocností, aby přestal psát a bojovat proti režimu.

Hotel se nachází v klidné rezidenční čtvrti Havlíčkova Brodu. Ve druhé polovině devadesátých let minulého století přestavěla společnost Well Group bývalou dělnickou ubytovnu ve stylový hotel. Dnes je vlastníkem a provozovatelem společnost Brixen, spadající do skupiny společnosti Well Group, která hotel postupně renovuje a svými úpravami ctí odkaz K.H.Borovského a přibližuje tak hostům jeho život a dílo. Možná i proto hotel získal ocenění Czech Hotel Awards," Hotel roku 2017 za region Vysočina". Hotel je velmi dobře hodnocen i hosty, kteří oceňují především pestrou snídani, čistotu, velmi příjemný personál a v neposlední řadě i vlastní parkoviště v areálu.

Hotel vsadil na výhodnou polohu v e středu české republiky a mimo toho také nabízí svým klientům zajímavé zvýhodněné pobyty. 200 let od narození K.H.Borovského hotel inspirovalo k nabídce ubytovacího balíčku pod názvem "REBELOVÉ DO BRIXENU". Pobyt je možné zakoupit o 800,-Kč levněji, a to není vše. Každý klient dostane voucher v hodnotě 100,-Kč, který je možné uplatnit při využívání volného času ve městě. Balíček je možné zakoupit do 31.3.2021 a uplatnit až do konce roku 2021. Vzhledem k současné pandemické situaci, kdy je omezená možnost cestovat, je tak dostatek času pro jeho využití.

A proč zrovna "REBELOVÉ DO BRIXENU"? Protože partnerem hotelu je místní pivovar Rebel, jehož název také vychází z historie K.H.Borovského, který byl označován za rebela tehdejší doby.

V hotelu nechybí veškeré potřebné vybavení pro pořádání různých konferencí, manažerských mítingů, pracovních setkání a dalších akcí. Zároveň je vhodný i pro ubytování rodin a párů na cestách za poznáním naší vlasti. V okolí hotelu je mnoho zajímavých památek a turistických míst. Vedení hotelu si zakládá na individuálním přístupu ke každému klientovi. Zájemcům může hotel připravit výletní plán "na míru". Na výběr je velké množství výletů do okolí, které je bohaté na kulturní památky jako jsou hrady a zámky, ale i na nádherné přírodní scenérie, které je možné prohlédnou z výšky díky dalšímu z partnerů, Aeroklubu Havlíčkův Brod, který nabízí vyhlídkové lety po Kraji.

Proletět se tak můžete nad hradem v Lipnici nad Sázavou, hradem Perštejnem, zámkem ve Světlé nad Sázavou, zámkem v Ledči nad Sázavou, zámkem v Přibyslavi, kde se také nachází hasičské muzeum nebo Žižkovu mohylou v Žižkově Poli.

Kraj Vysočina je také bohatý na památky UNESCO, jako například Zelená Hora ve Žďáru nad Sázavou nebo město Telč. Z přírodních krás jsou to Žďárské vrchy, přehrada Želiv či peřejnatý úsek Sázavy - Stvořidla. Pro sportovně laděné hosty jsou v blízkosti krásné cyklotrasy i přírodní koupaliště.

Ke stylovému hotelu, s jasným interiérovým odkazem Karla Havlíčka Borovského, neodmyslitelně patří i zprostředkování návštěvy míst, která jsou bezprostředně spojená se životem a působením tohoto spisovatele a publicisty. Muzeum v Havlíčkově Brodě či Havlíčkově Borové, kde se narodil.

Po náročném zážitkovém dni je možné posedět v místních restauracích nebo kavárnách, jako například v Kavárně u Hejkalů, jejíž majitelé jsou také spojeni s literaturou. Každoročně ve městě pořádají knižní veletrh.

