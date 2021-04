Huawei Global Analyst Summit: Budujme společně plně propojený chytrý svět

Neupouštět od ambiciózních cílů, pokračovat v posouvání hranic na poli technologií a hlavně ve spolupráci s ostatními partnery dláždit cestu k lepší digitální budoucnosti. Huawei Global Analyst Summit se nesl ve znamení odhodlanosti a poukázal na hledání nových příležitostí. Letos pořádaného 18. ročníku se na místě zúčastnilo více než 400 hostů včetně průmyslových a finančních analytiků a klíčových zástupců veřejnosti a médií. Další novináři a experti z oboru se k akci připojili online. Třídenní summit proběhl necelé dva týdny poté, co Huawei zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2020, dle které i přes mírné zpomalení v růstu splnila své celoroční plány.

Současná doba není podnikání společnosti Huawei příliš nakloněna, i proto je jedním z hlavních pěti cílů vedení firmy optimalizace stávajícího portfolia, uvedl ve svém proslovu rotující předseda společnosti Eric Sü. Ve světle stále probíhající pandemie Covid-19, nadále platných zákazů ze strany USA a geopolitických tlaků společnost již od loňského roku usilovně pracuje na aktivitách, které pomohou posílit její odolnost na globálním trhu. Mezi tři hlavní priority patří zdokonalování softwaru, hledání nových příležitostí pro využití stávajících technologií v nových oborech a výrazné investování do komponent pro inteligentní vozidla.

Software je jádrem celého cloudu. Společnost jej do budoucna chce kompletně oddělit od hardware a pokud se naskytne vhodná příležitost, zvýšit stávající investice za účelem rozšíření své nabídky softwarových služeb. V současné době prochází celý sektor pro cloud a umělou inteligenci (AI) kompletní restrukturalizací, což má pomoci jeho hladkému růstu v budoucnosti. V případě stávajících technologií se společnost aktivně snaží o hledání nových způsobů jejich využití. Příkladem jsou aktivity firmy na poli optické komunikace, díky nimž může Huawei využít své technologické know-how nově například i pro vývoj optických monitorů, inteligentních automobilových světel či snímání optických vláken. Plány společnosti v sektoru autonomních vozidel se pojí zejména s vývojem speciálního softwaru, který může učinit propojenou inteligentní dopravu realitou. Společnost proto hodlá výrazně posílit své investice do výzkumu a vývoje software a dalších komponent.

Druhým významným cílem společnosti je maximalizovat hodnotu 5G, společně s dalšími oborovými partnery definovat jeho rozvojové evoluční stádium zvané 5.5G, a stát tak v čele evoluce v mobilní komunikaci. Dle společnosti bylo ke konci roku 2020 na světě v provozu více než 140 sítí 5G, jichž využívalo přes 330 milionů uživatelů. Ačkoliv globální přechod na 5G probíhá lépe, než se očekávalo, společnost se i nadále hodlá soustředit na zdokonalování řešení pro služby 5G a podporu průmyslových podniků i koncových zákazníků v přechodu na nové sítě. Ke konci loňského roku tak společnost řídila více než 3000 inovačních projektů po celém světě a podepsala přes tisícovku smluv ke spolupráci na 5G napříč dvacítkou různých oborů.

Huawei se dále zaměřuje na rozvíjení uživatelsky přívětivého a bezproblémového chytrého prostředí pro všechny možné příležitosti. Přestože zákazy ze strany USA měly významný dopad na mobilní divizi společnosti, závazek Huawei vůči zákazníkům jimi nijak ovlivněn nebyl. Společnost se nadále soustředí na poskytování služeb, v jejichž centru je uživatel, napříč svými chytrými zařízeními, konkrétně například pro chytrou kancelář, chytrou domácnost, cestování, fitness, zdraví či zábavu. To se týká i intenzivního úsilí při vývoji vlastního operačního systému HarmonyOS. Součástí ekosystému Huawei Mobile Services (HMS) je nyní již více než 2,3 milionu vývojářů a systém slouží zhruba 700 milionům zákazníků napříč 170 zeměmi a regiony.

Vedení společnosti též vyzdvihlo své cíle v oblasti ekologie, především pak zaměření na snížení spotřeby energie a redukci množství škodlivých emisí v ovzduší. Cílem Huawei je proto vývoj technologií, které by pomohly průmyslovým odvětvím snižovat svoji spotřebu a do budoucna kráčet zelenější cestou. Eric Sü v neposlední řadě zmínil i problémy s kontinuitou dodávek způsobené aktivitami USA, ke kterým se společnost hodlá postavit čelem. Polovodiče jsou vysoce komplexní z hlediska designu i výroby a vyžadují obrovské investice nejen do výzkumu a vývoje. Výsledkem je velmi specializovaný globální dodavatelský řetězec, kde má každý region svou vlastní roli na základě svých vlastních silných stránek. Tato spolupráce pomohla vytvořit ideální prostředí pro inovace a snižovat náklady ve prospěch společností a spotřebitelů po celém světě. Pokud by tento způsob spolupráce zanikl, každý region by musel investovat ohromné částky do vybudování vlastního nezávislého dodavatelského řetězce. Podle zprávy vypracované Asociací polovodičového průmyslu (SIA) by budování regionální soběstačnosti v tomto odvětví vyžadovalo počáteční investici ve výši nejméně 1000 miliard amerických dolarů. Následkem by bylo navýšení cen polovodičů o 35 % až 65 %, přičemž náklady by v konečném výsledku dopadly na spotřebitele.

"Polovodičový průmysl musíme vrátit zpět do starých kolejí. Abychom předešli dalšímu vývoji této situace, je nyní klíčové opětovně vybudovat důvěru a obnovit spolupráci v globálním dodavatelském řetězci polovodičů. Čelíme nyní neuvěřitelnému riziku. Lídři po celém světě toto musí brát vážně a učinit moudré politické rozhodnutí, aby znovu vybudovali důvěru a pomohli globálnímu dodavatelskému řetězci se co nejdříve vrátit do zajetého systému," prohlásil Sü závěrem. Navzdory současným překážkám však společnost nadále pevně věří v sílu digitálních technologií, které přináší nová řešení problémů, jimž všichni čelíme. Se svými zákazníky a partnery proto Huawei hodlá pokračovat v inovacích a podpoře digitální transformace, jež jsou vstupní bránou do plně propojeného a inteligentního světa.