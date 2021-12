Huawei pomáhá nadějným studentům, na summitu v Helsinkách ocenil i český talent

Evropě scházejí kvalifikovaní ICT specialisté. Ačkoliv poptávka po expertech v oboru strmě roste, hlásí i v digitálně nejpokročilejších zemích EU více než polovina firem potíže s obsazením pracovních pozic. Řešením mohou být doplňkové vzdělávací programy, které pomohou mladým talentům získat potřebné znalosti a rozšířit obzory na základě jedinečného know-how z praxe. To bylo hlavní téma Huawei Talent Summitu, který se uskutečnil minulý pátek ve finských Helsinkách.

Rozšiřující se digitální propast, nedostatek kvalifikovaných sil v oboru a způsoby, jak neutěšenou situaci překlenout, diskutovali zástupci společnosti Huawei společně s odborníky, vedoucími neziskových společností a startupů v rámci události Huawei Talent Summit ve finských Helsinkách. Jednodenního setkání se účastnilo také více než 80 vysokoškolských studentů a úspěšných absolventů vzdělávacích programů Huawei z celé Evropské unie, mezi nimiž nechyběla ani česká reprezentantka.

Huawei Talent Summit je každoročním ohlédnutím za vzdělávacími programy technologického giganta a zároveň událostí, v rámci níž jsou debatována nejpalčivější témata v oboru. Jedním z nich je stále rostoucí nedostatek ICT odborníků, kterému nyní čelí celá Evropa. Na příkladu Finska toto demostroval Luca Marcolin, senior konzultant auditorské společnosti EY. Ačkoliv Finsko stojí v pozici digitálního lídra a v roce 2021 se dokonce umístilo na prvním místě v oblasti digitálních dovedností v rámci Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), potíže s hledáním kvalifikovaných pracovníků má každá druhá firma. "Podíl absolventů v oboru ICT je ve Finsku téměř dvojnásobný oproti průměru EU a téměř dvojnásobek podniků poskytuje školení v ICT. To je však nedostatečné, protože 59 % společností, které se snaží najmout ICT specialisty, hlásí těžko obsaditelná volná místa," uvedl Marcolin.

Nejen s ohledem na statistiky se společnost Huawei již před lety zavázala k podpoře evropských talentů pomocí speciálních vzdělávacích programů, kurzů, soutěží či partnerství se vzdělávacími institucemi. Ke dnešnímu dni do těchto programů investovala více než 130 milionů eur, přičemž vzdělávací aktivity Huawei už pozitivně ovlivnily zhruba 1,54 milionu lidí napříč 150 různými zeměmi. V roce 2008 odstartoval dnes již celosvětově známý projekt Seeds for the Future, do kterého se od roku 2016 mohou hlásit i čeští studenti vysokých škol. Dosud prošlo programem v Česku více než 80 studentů z předních technických univerzit, jako jsou VŠTE Č. Budějovice, VŠB-TUO Ostrava, VUT Brno, Univerzita Hradec Kralové či Univerzita Pardubice.

"V Čechách máme spoustu mladých lidí, kteří mají obrovský talent a motivaci dotáhnout to v oboru co nejdále. Mám ohromnou radost, že jsme už tolika z nich mohli pomoci získat zkušenosti, ke kterým by se v lavici či posluchárně zkrátka nedostali. Jejich schopnosti jsou navíc vynikající i v porovnání s ostatními zeměmi, o čemž svědčí i ocenění pro nejlepšího studenta za Česko a Slovensko, které jela do Helsinek přebrat úspěšná absolventka letošního ročníku Seeds for the Future Monika Hrubá," uvedla Dina Mašínová, manažerka projektů společenské odpovědnosti české pobočky Huawei.

Společnost hodlá do mladých talentů i nadále ve velkém investovat, což na summitu potvrdil také viceprezident Huawei pro střední, východní a severní Evropu Kenneth Fredriksen. Vedle finanční pomoci ve výši 2,5 milionu Eur do stipendií provázejících program Seeds for the Future zdůraznil i snahy Huawei o aktivní spolupráci s předními univerzitami. "Jsme připraveni spolupracovat s evropskými partnery na rozvoji těch nejlepších digitálních talentů a překonání digitální propasti," uvedl Fredriksen. Mezi studenty se totiž právě teď rodí nová generace evropských inovátorů, jejichž potenciál a chuť změnit svět mohou pomoci dostat Evropu zpět na pomyslné digitální výslunní.