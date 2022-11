Hypotéka v eurech není dobrý nápad

Češi se začali více zajímat o hypotéky v eurech. Ty oproti korunové hypotéce nabízí výhodnější úrokovou sazbu, ale zdaleka nejsou tak výhodné, jak se na první pohled může zdát. Proč není sjednání eurové hypotéky dobrý nápad?

V letošním roce se zájemci o vlastní bydlení stále častěji zajímají o hypotéky v eurech. Láká je totiž nízký úrok. "Hypotéky v Česku se dnes nejčastěji sjednávají se sazbami mezi pěti a šesti procenty ročně. Například u našich sousedů na Slovensku je možné získat eurovou hypotéku se sazbou od 2,59 procenta. Z tohoto pohledu je tedy hypotéka v eurech mnohem zajímavější. Najdeme ovšem řadu důvodů, proč není sjednání eurové hypotéky dobrý nápad," uvádí Veronika Kráčmar Hegrová z fintech startupu hyponamiru.cz.

Co je eurová hypotéka a pro koho je vhodná?

Hypotéky jsou v Česku standardně vedeny v českých korunách. To znamená, že vám banka vyplatí sjednanou částku v korunách a následně úvěr také ve stejné měně splácíte. Ve výjimečných případech může banka vyplatit úvěr v eurech. Stále je ale veden a následně splácen opět v korunách. Hypoteční úvěr v eurech můžete získat v některé ze zemí eurozóny. Sjednaný úvěr je v tomto případě veden i splácen v eurech. Veronika Kráčmar Hegrová k tomu dodává: "V eurozóně nezíská hypoteční úvěr každý. Zájemce o hypotéku musí splnit podmínky zahraniční banky. Bude muset například prokázat, že má v zemi trvalý nebo přechodný pobyt a také pravidelný příjem v eurech. Banky rovněž vyžadují, aby byl úvěr zajištěn nemovitostí, která stojí na území dané země."

O eurovou hypotéku se nejčastěji zajímají Češi, kteří mají pravidelný příjem v eurech. Mohou to být například lidé dlouhodobě žijící v zahraničí, takzvaní pendleři nebo manažeři nadnárodních firem. Hypoteční úvěr v eurech může být řešením i pro Čechy v příhraničí. Pořízení nemovitosti kousek za hranicemi může totiž vyjít levněji než u nás. Pro zájemce o hypotéku s příjmy v eurech může být výhodou i to, že nemusí sledovat kurzy měn a vyčkávat na nejlepší okamžik pro směnu peněz.

Konec levných hypoték v Česku

Úročení hypoték se odvíjí od nastavení základních úrokových sazeb v ekonomice. Levné hypotéky v Česku skončily po rychlém navýšení sazeb Českou národní bankou. Zatímco ještě v červnu 2021 byla dvoutýdenní repo sazba na úrovni 0,5 procenta, o rok později již byla na 7 procentech. Důvodem ke zvyšování sazeb je vysoká inflace. Za celý rok 2022 by se podle podzimní prognózy centrální banky mohla dostat na hodnotu 15,8 procenta, což je nejhorší výsledek od roku 1993. "Růst úrokových sazeb se v následujících měsících zřejmě nevyhne ani eurovým hypotékám. Inflace nabrala na síle nejen v Česku, ale i ostatních zemích Evropské unie. Zástupci Evropské centrální banky se netají tím, že na příštích několika zasedáních budou úrokové sazby dále zvyšovat s cílem tlumit poptávku a rizika setrvalého nárůstu inflačních očekávání," uvádí Veronika Kráčmar Hegrová.

Eurové hypotéky skýtají různá rizika, v Česku nejsou běžné

Hypotéky vedené v eurech tuzemské banky až na jednu výjimku nenabízí. Důvodem je fakt, že převážná většina zájemců o hypotéku požaduje úvěr v korunách. Hypotéky v eurech jsou navíc pro banky více rizikové. V případě posílení koruny se totiž snižuje hodnota zastavené nemovitosti. Například nemovitost za 200 tisíc eur má v přepočtu do koruny při kurzu 25 CZK/EUR hodnotu rovných 5 milionů korun. Při změně měnového kurzu na 23 CZK/EUR by se korunová hodnota zastavené nemovitost snížila o 400 tisíc korun.

Kurzovému riziku by byli vystaveni i samotní zájemci o hypoteční úvěr v eurech, kteří by převáděli koruny na splátku v eurech. Například měsíční splátka hypotéky ve výši 15 000 korun by při směnném kurzu 25 CZK/EUR vycházela na 600 eur. Při posílení koruny na 23 CZK/EUR by stejná splátka vyšla přibližně o 52 eur dráž. Veronika Kráčmar Hegrová k tomu doplňuje: "S kurzovým rizikem dnes běžně kalkulují banky také u zájemců o korunovou hypotéku, kteří mají příjmy v eurech. Když banka uznává příjem ze zahraničí v eurech, počítá s kurzovým rizikem v rozmezí 15 až 30 procent. Do příjmu tedy započítá zájemci o úvěr 70 až 85 procent uváděného příjmu v eurech, aby pokryla případné kolísání měny."