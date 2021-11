Hyundai Motor Group zakládá společnost Supernal, zaměřenou na pokrok v oblasti městské letecké mobility

Supernal, evoluce koncernové divize městské letecké mobility, vyvíjí letoun eVTOL, který bude uveden do provozu v roce 2028. Supernal přinese revoluci do letecké dopravy díky využití koncernového výrobního zázemí, technologií pro mobilitu a mnoha inovací. Supernal posune mobilitu na novou úroveň s cílem nabízet dokonale integrovaná řešení pro intermodální mobilitu. Více informací naleznete ve videu o značce Supernal.

Koncern Hyundai Motor Group (HMG) oznámil, že jeho vizi budoucí mobility bude realizovat nová společnost s označením Supernal, LLC. Jako evoluce koncernové divize městské letecké mobility bude hrát zásadní roli. Vyvíjí totiž rodinu elektrických letounů a spojuje veřejné a soukromé subjekty za účelem vytvoření nově vznikajícího odvětví vyspělé letecké mobility AAM (Advanced Air Mobility). První komerční let plánuje Supernal na rok 2028 a s rozšiřováním svých aktivit počítá v 30. letech 21. století, kdy se již očekává růst trhu AAM a širší akceptace této dopravy veřejností.

"Rozšířením mobility o novou dimenzi naplňujeme naši misi transformovat způsob, jímž se lidé a společnost přemisťují, navazují kontakty a žijí," řekl Jaiwon Shin, generální ředitel společnosti Supernal a prezident společnosti Hyundai Motor Group. "Ve společnosti Supernal máme odvážné ambice, ale být prvními na trhu mezi ně nepatří. Pracujeme na tom, abychom vyráběli ten správný produkt a vytvořili správný integrovaný trh. Přitom využijeme výrobní know-how koncernu Hyundai Motor Group, abychom mohli AAM nabízet za správnou cenu a aby byl tento druh dopravy dostupný pro široké spektrum obyvatelstva."

Supernal je jednou z více než 50 průkopnických společností koncernu, spolupracujících na poskytování mobility jako služby. Společnost vznikla v rámci strategického přechodu koncernu od výrobce automobilů na poskytovatele chytrých řešení pro mobilitu. Pracuje na integraci AAM do současné dopravní infrastruktury, aby mohl cestujícím poskytovat dokonale navazující intermodální dopravu. Cestující si budou podle této vize plánovat cesty v jedné aplikaci - podobně jako na současných platformách pro sdílení jízd. Přeprava by tak mohla začít odjezdem osobním automobilem nebo vlakem z domova na vzletovou plochu AAM, odkud by cestující přeletěl nad městem v přepravním prostředku eVTOL, a na posledním úseku trasy by využil elektrickou koloběžku.

Konstrukce a komercializace nového produktu pro mobilitu

Supernal je původně divize městské letecké mobility (Urban Air Mobility) koncernu Hyundai Motor Group uvedená na veletrhu CES 2020, kde představila svůj první projekt, letoun S-A1. Supernal pokračuje ve vývoji a zdokonalování letounu eVTOL s vertikálním startem a přistáním, který bude uveden na trh jako vůbec první. V USA bude podle plánů zahájena homologace tohoto stroje v roce 2024. První letoun Supernal bude mít elektrický pohon a funkci autonomního provozu. Na prvních trasách ve městech a jejich okolí bude přepravovat čtyři až pět cestujících.

"Od základů vyvíjíme komerčně realizovatelný produkt pro vyspělou leteckou mobilitu. Letoun konstruujeme a budeme vyrábět podle nejpřísnějších standardů bezpečnosti, hluku, hospodárnosti a cenové dostupnosti," řekl Ben Diachun, technický ředitel společnosti Supernal. "Náš tým, zahrnující zkušené odborníky z letectví, automobilového průmyslu a dalších oborů špičkových technologií, konstruuje trvale udržitelné dopravní prostředky s potenciálem rozvíjet způsob, jímž žijeme, pracujeme a trávíme volný čas."

Supernal využívá při vývoji svých letounů vyspělé technologie, systémy a materiály pro skelet letadla - včetně umělé inteligence, autonomního ovládání a elektrických pohonů - s přístupem ke koncernovým technologiím v oblasti velkosériové produkce.

Rozvíjení a integrace nového trhu s mobilitou

Kromě vývoje elektrického letounu Supernal spoluutváří odvětví AAM a podporuje ekosystém prostřednictvím spolupráce s různými zainteresovanými stranami - napříč veřejnými a soukromými organizacemi, dalšími druhy mobility, akademickými institucemi a startupy - s cílem nalézat řešení výzev spojených se vstupem na trh, podporovat akceptaci ze strany veřejnosti a zajistit ekonomickou dostupnost a udržitelnost mobility AAM.

"Jako průmysloví inovátoři neseme odpovědnost za integraci AAM do současných systémů dopravy, aby je tento druh mobility vhodně doplňoval. Rozvíjení trhu - od letounů přes klíčovou infrastrukturu až po veřejnou akceptaci - vyžaduje dobře promyšlenou strategii. Vše do sebe musí dokonale zapadat, abychom mohli potenciál AAM využívat naplno," řekl Shin.

S tímto cílem Supernal vytváří partnerství na lokální i státní úrovni v USA. Společnost vloni navázala partnerství s městem Los Angeles a iniciativou Urban Movement Labs, aby společně vyvinula plán zapojení veřejnosti a sestavila soubor zásad, které budou moci při zavádění AAM a sestavování příslušných časových plánů využívat i ostatní města. Supernal zastupuje průmysl také v komunikaci se zákonodárci.

Na národní a mezinárodní úrovni spolupracuje Supernal se zainteresovanými stranami na průzkumu konceptů fyzické a digitální infrastruktury. Vloni uzavřela partnerství s firmou Urban-Air Port, v rámci nějž zkoumá novou, multifunkční a rozšiřitelnou infrastrukturu pro AAM a příští rok ve Velké Británii předvede první prototyp plochy pro vertikální starty a přistávání.