Hyundai Motor prezentuje na IAA Mobility 2021 své úsilí o uhlíkovou neutralitu

Společnost Hyundai Motor Company oznámila v pondělí na autosalonu IAA Mobility 2021 svůj závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045.

Integrovaná strategie společnosti Hyundai pro dosažení uhlíkové neutrality spočívá na následujících třech pilířích: čisté mobilitě, platformách nové generace a zelené energii. Hyundai vystavuje na letošním autosalonu IAA, který se koná od 6. do 12. září v německém Mnichově, produktovou řadu elektrifikovaných automobilů v celé její šíři a nejnovější řešení přinášející pokrok s pozitivní energií.

"Hyundai Motor chce pro svět udělat další významné kroky v souladu s vizí naší společnosti 'Pokrok pro lidstvo'," řekl Jaehoon (Jay) Chang, prezident a generální ředitel společnosti Hyundai Motor Company. "Změna klimatu je nepopiratelnou výzvou, která bezodkladně vyžaduje maximální pozornost nás všech. Společnost Hyundai Motor se zavázala, že do roku 2045 bude uhlíkově neutrální jak z hlediska svých globálních produktů, tak i provozních činností. Budeme investovat do čistější dopravy a zelenějších energetických řešení, abychom vytvořili lepší a trvale udržitelnější bezpečnost pro všechny."

Návštěvníci autosalonu IAA naleznou expozici společnosti Hyundai Motor v hale A1 mnichovského výstaviště. Společnost na autosalonu vystavuje koncepční studie bateriových elektromobilů, čistě elektricky poháněný model pro provozování robotické taxislužby a umělecká ztvárnění vodíkového hodnotového řetězce. Návštěvníci autosalonu mohou využívat přepravní službu Hyundai Blue Lane, která nabízí možnost vyzkoušet si nejnovější vozidla značky pro čistou mobilitu včetně modelů IONIQ 5, NEXO a Kona EV nebo autobusu Elec City Fuel Cell.

Expozice značky Hyundai na IAA je dostupná také digitálně. Video z tiskové konference je k dispozici na globálním kanálu YouTube společnosti Hyundai Motor.

"Letošní autosalon IAA se díky novému místu konání a svému hybridnímu formátu s možností skutečné návštěvy i digitálního sledování velmi liší od předchozích ročníků. Máme velkou radost, že se ho znovu můžeme zúčastnit v roli vystavovatele," řekl Michael Cole, prezident a CEO Hyundai Motor Europe. "Jsme nadšeni, že můžeme sdílet vizi budoucnosti naší společnosti, přesahující hranice automobilové mobility. Kromě toho ukazujeme v hlavních rysech náš plán cesty k uhlíkově neutrální společnosti, který je životně důležitý, protože je v sázce budoucnost naší planety."

Cesta k uhlíkové neutralitě

Společnost Hyundai Motor se na letošním autosalonu IAA zavázala, že do roku 2040 sníží emise oxidu uhličitého o 75 procent oproti úrovni z roku 2019. Do roku 2045 dosáhne Hyundai u svých produktů a globálních provozních činností uhlíkové neutrality.

Integrovaná, vícedimenzionální strategie pro uhlíkovou neutralitu je tvořena třemi pilíři: rozšiřováním produktové řady pro čistou mobilitu, vyvíjením platforem nové generace a investováním do řešení a technologií pro zelenou energii.

Pilíř 1: čistá mobilita

Hyundai Motor od představení svého prvního koncepčního elektromobilu v roce 1991 úspěšně snižuje emise oxidu uhličitého, díky čemuž dosáhl vůdčího postavení v oblasti čisté mobility.

Společnost Hyundai Motor se zavazuje, že bude v nadcházejících letech postupně zvyšovat podíl vozidel s nulovými emisemi na celkovém prodeji. Do roku 2030 má podíl vozidel s nulovými emisemi na celkovém globálním prodeji automobilů Hyundai dosáhnout 30 procent. Společnost také očekává, že do roku 2040 budou akumulátorové elektromobily a elektricky poháněná vozidla s palivovými články tvořit 80 procent jejích celkových prodejů.

Hyundai Motor plánuje, že v evropském regionu bude od roku 2035 nabízet pouze vozidla s nulovými emisemi. Do roku 2040 vyřadí Hyundai ze své nabídky na hlavních trzích všechna vozidla na fosilní paliva, a podpoří tak přechod na čistou mobilitu.

Akumulátorové elektromobily

Společnost Hyundai Motor uvedla v srpnu 2020 novou značku IONIQ zaměřenou na bateriové elektromobily, čímž potvrdila své zaměření na elektrifikovanou mobilitu. Koncern Hyundai Motor Group, jehož je Hyundai Motor Company součástí, v dalším průběhu loňského roku představil speciální platformu pro akumulátorové elektromobily s označením E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Model IONIQ 5, který Hyundai Motor představil v únoru 2021, je prvním bateriovým elektromobilem značky zkonstruovaným na základě platformy E-GMP. Stal se novým etalonem, který nově definuje životní styl na základě elektromobility nabídkou trvale udržitelných a inovativních systémů a funkcí, mezi něž patří například vícenapěťové nabíjení s napětím 400 V, resp. 800 V, nebo funkce V2L (Vehicle-to-Load) pro nabíjení přenosných elektrických zařízení či jiných elektricky poháněných vozidel.

Dalším modelem, který bude Hyundai vyrábět výhradně jako elektromobil, bude IONIQ 6, čerpající inspiraci z koncepčního elektromobilu Prophecy vystaveného na autosalonu IAA 2021. IONIQ 6 nabídne zážitky z cestování elektromobilem se zaměřením na individualizovaná, ekologická řešení pro jakýkoli životní styl.

Elektricky poháněná vozidla s palivovými články

Hyundai Motor investuje do technologie palivových článků na vodík již více než 20 let. Hyundai představil v roce 2013 první velkosériově vyráběný elektromobil s palivovými články na světě, vytvořený na základě modelu ix35. V roce 2018 následoval model NEXO, první SUV zkonstruované výhradně s vodíkovým pohonem. Loni společnost dodala zákazníkům ve Švýcarsku XCIENT Fuel Cell, první velkosériově vyráběné těžké nákladní vozidlo na světě s elektrickým pohonem napájeným palivovými články. Hyundai nedávno v Mnichově prezentoval svůj autobus Elec City Fuel Cell a nyní toto vozidlo podstupuje v Evropě náročné testy.

Hyundai na IAA představuje svůj plán výroby osobních elektromobilů s palivovými články pro nadcházejících několik let. Hyundai v roce 2023 představí nové NEXO a MPV s pohonem na vodík. Hyundai plánuje, že po roce 2025 uvede na trh také velké SUV poháněné palivovými články.

Hyundai Motor bude rovněž nabízet své pohony s palivovými články pro další druhy dopravních prostředků, a s využíváním palivových článků počítá i v ostatních oblastech života.

Pilíř 2: platformy nové generace

Hyundai Motor je předním investorem do nové generace dopravních platforem. Jejich reprezentantem je soubor inovativních možností mobility zajišťujících přepravu z bodu A do bodu B, mezi něž patří městská letecká mobilita UAM a pozemní doprava autonomními vozidly. Výsledkem bude svobodnější mobilita bez uhlíkové stopy. Tyto platformy také odpovídají vizi společnosti, nazvané Pokrok pro lidstvo, a dokládají úsilí značky Hyundai o zlepšování kvality městského života pro budoucí generace.

Robotické taxi na základě modelu IONIQ 5

Hyundai Motor prezentuje na IAA Mobility 2021 první pohled na své průkopnické robotické taxi. Hyundai spolupracuje se společností Motional, globálním lídrem technologie autonomního řízení, na vývoji vozidla s funkcí autonomní jízdy úrovně 4 podle standardů SAE, zkonstruovaného na základě modelu IONIQ 5.

Díky souboru vyspělých senzorů ve výbavě nejnovějšího akumulátorového elektromobilu Hyundai dostalo robotické taxi do vínku technologií utvářený design, který je oslavou inovací umožňujících autonomní provoz. Vozidlo nabídne specifická uživatelská rozhraní, umožňující cestujícím intuitivní interakci s vozidlem v průběhu jízdy. Motional začne veřejnosti nabízet přepravu v robotickém taxi na základě modelu IONIQ 5 po spuštění své služby zajišťované zcela bez řidičů v roce 2023.

Městská letecká mobilita UAM (Urban Air Mobility)

Hyundai představil na veletrhu CES 2020 koncepční létající dopravní prostředek UAM s označením S-A1, vyvinutý na základě čtyř principů v podobě bezpečnosti, tichého provozu, cenové dostupnosti a řešení zaměřených na cestující. Hyundai Motor hodlá uvést na trh zcela elektricky poháněný model UAM optimalizovaný pro městský provoz už v roce 2028. Plány společnosti pro příští desetiletí počítají se spuštěním regionální letecké mobility, která propojí sousední města.

Pilíř 3: zelená energie

Strategie uhlíkové neutrality společnosti Hyundai Motor jde daleko za hranice přechodu na vozidla s nulovými emisemi. Jejím cílem je poskytovat řešení na základě čistější a zelenější energie pro všechny. To zahrnuje nejen používání energií z obnovitelných zdrojů ve výrobních závodech společnosti, ale také dlouhodobé investice do budoucích technologií, například do zeleného vodíku vyráběného pomocí energie z obnovitelných zdrojů, funkce V2G (Vehicle-to-Grid) pro dodávání elektrické energie do elektrické sítě a systém použitých akumulátorů pro skladování elektrické energie, SLBESS (Second Life Battery Energy Storage System).

Zelený vodík

Zelený vodík získávaný elektrolýzou vody s využitím nízkouhlíkových zdrojů elektrické energie přispěje podle prognóz k významnému snížení emisí CO2. Hyundai Motor investuje do globálních startupů, například H2Pro, s nimiž spolupracuje v oblasti zeleného vodíku. Hyundai navíc plánuje budování infrastruktur pro dodávky zeleného vodíku v zemích se silnou vládní podporou a hojnými obnovitelnými zdroji pro získávání energie, například v Austrálii.

Snižování emisí oxidu uhličitého ve výrobních závodech

Hyundai Motor realizuje řadu aktivit pro snižování emisí CO2 a dalších skleníkových plynů vznikajících při výrobních procesech. Mezi opatření společnosti patří snižování spotřeby energií a budování ekologických výrobních závodů přechodem na obnovitelné zdroje energie, například z fotovoltaických elektráren.

Hyundai Motor se v červenci přidal společně s ostatními dceřinými společnostmi koncernu ke globální iniciativě RE100 neziskové organizace Climate Group, jejímž cílem je 100% přechod na energie z obnovitelných zdrojů. V rámci tohoto projektu se Hyundai Motor Manufacturing Czech stane prvním výrobním závodem společnosti, který bude používat výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Tento přechod bude realizován v roce 2022. Společnost si vytkla za cíl pokrývat do roku 2040 více než 90 procent spotřeby elektrické energie ve svých globálních provozovnách z obnovitelných zdrojů. Společnost Hyundai se kromě toho zavázala, že do roku 2045 bude ve svých globálních provozovnách používat pouze energie z obnovitelných zdrojů.

Funkce V2G (Vehicle-to-Grid)

V2G je nejnovější technologií, která umožňuje vracet elektrickou energii z akumulátorů elektromobilu do elektrické sítě. Tato funkce je základem efektivního řízení rozvodných elektrických sítí především v době špiček, což sníží závislost na fosilních palivech.

Hyundai v současnosti uskutečňuje několik zkušebních programů s technologií V2G za účasti různých zainteresovaných stran na trhu. Společnost plánuje dodávat funkci V2G ve svých budoucích modelech akumulátorových elektromobilů.

Systém použitých akumulátorů pro skladování elektrické energie SLBESS (Second Life Battery Energy Storage System)

Hyundai Motor plánuje využívat použité akumulátory z automobilů v novém oboru podnikání založeném na systémech pro skladování elektrické energie. V současnosti pracuje s různými lokálními energetickými partnery v rámci pilotních projektů komerčního využití použitých akumulátorů z elektromobilů. Plánuje také, že v příštím roce uskuteční v Německu zkušební test systému SLBESS v malém měřítku.

"IAA Mobility je ideální příležitostí k představení naší globální vize uhlíkové neutrality. Je dalším milníkem na cestě k trvalé udržitelnosti, na níž pracujeme již řadu let. Hyundai Motor bude i nadále vytrvale usilovat o uhlíkovou neutralitu a bude pracovat na tom, aby zůstal v čele vývoje komplexních řešení," řekl Thomas Schemera, globální marketingový ředitel společnosti Hyundai Motor Company.

"Hyundai jako poskytovatel chytrých řešení pro mobilitu se také snaží nabízet optimální energetická řešení pro firmy i společnost jako celek. Klimatickou změnu nelze vyřešit bez společného úsilí. V nadcházejících měsících se budeme snažit dělat ještě více pro životní prostředí, a to v mnoha projektech zaměřených na trvalou udržitelnost. Proto zveme všechny, aby se k nám připojili na naší cestě k čistější budoucnosti," dodal Schemera.

Více informací v odborné zprávě společnosti Hyundai Motor

Podrobnější informace o cestě společnosti Hyundai Motor do uhlíkově neutrální budoucnosti naleznete od 7. září v její odborné zprávě dostupné zde.