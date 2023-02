Hyundai představuje nové modely i10 a i10 N Line se svěžím designem a novými prvky výbavy

Modernizovaný Hyundai i10 osloví nové zákazníky odvážným designem, atraktivními barevnými kombinacemi a vylepšenou sportovní variantou N Line. Nový model i10 je vybaven řadou chytrých technologií, obvyklých ve vyšších segmentech. Oblíbený malý vůz bude i nadále nabízet spolehlivost a praktičnost ve spojení s mnoha komfortními a užitečnými prvky výbavy.

Značka Hyundai odhalila nový model i10, který přichází s vylepšeným, svěžím designem. Zákazníci si mohou zakoupit také sportovní variantu i10 N Line inspirovanou vysokovýkonnými modely Hyundai z divize N.

Hyundai kromě toho rozšířil výbavu nového modelu i10 vyspělými funkcemi v oblasti konektivity, komfortními prvky a technologiemi obvyklými ve vyšších segmentech.

Odvážný a jedinečný design

Již 3. generace oblíbeného městského vozu, uvedená v roce 2019, letos přijíždí s inovovaným designem exteriéru i interiéru. Nový model se nyní může pochlubit ještě sportovnějším a odvážnějším vzhledem díky nízké střeše a neobvykle dlouhému rozvoru náprav.

Zástupce značky Hyundai v segmentu malých vozů bude nabízen s devíti barvami karoserie, z nichž dvě parleťové jsou nové: světle šedá Lumen a modrá Meta. K dispozici bude rovněž odlišné lakování střechy v barvě Phantom Black.

Nový design mají jak vnitřní části světlometů s víceohniskovou optickou vložkou, tak i charakteristická LED světla vpředu a vzadu. Přední LED světla pro denní svícení jsou integrována do široké, sportovně laděné masky chladiče s novým designem s voštinovou mřížkou. Zadní sdružené svítilny LED nyní vytvářejí motiv písmene "H" na horizontální linii protínající zadní výklopné víko. Nový model i10 je vybaven také nově navrženými 15" koly z lehké slitiny.

V interiéru je nový Hyundai i10 vybaven modrým ambientním osvětlením v prostoru předních sedadel. K dispozici budou 4 různé barevné kombinace interiéru. Klasický černý interiér kombinuje černé látkové čalounění sedadel s jednobarevnou přístrojovou deskou, zatímco šedý interiér, dostupný ve vyšších stupních výbavy, nabídne světle šedé čalounění sedadel s přístrojovou deskou, jejíž horní část je černá a spodní část šedá. Novinkou je barevný paket s purpurovými akcenty, který přidává ke sportovnímu vnějšímu designu tohoto vozu rozměr hravosti. Atraktivní purpurový paket nabízí čalounění sedadel z tartanu s vertikálními purpurovými liniemi a další purpurové detaily, ať se jedná o prošívání, nebo výdechy ventilace. Výjimečný styl dodávají interiéru také šedé plochy s purpurovým leskem, například na ochranném obložení a na spodní části středové konzoly. Interiér sportovní varianty N Line kombinuje černý interiér s červenými akcenty výdechů ventilace nebo prošívání sedadel, volantu či hlavice řadicí páky.

Hyundai i10 N Line nese designové prvky inspirované motorsportem včetně speciálních nárazníků, ozdobných lišt a červených detailů. Opěradla sedadel jsou čalouněna tkaninou se třemi červenými liniemi. Modernizovaný model jezdí na nových 16" kolech z lehké slitiny.

Chytré technologie

Funkce zajišťující dokonalou konektivitu nejenže posunují technickou vyspělost nového modelu i10 na ještě vyšší úroveň, ale zvyšují také praktičnost pro posádku i její pohodlí. Mezi inovativní technologie pro nový Hyundai i10 patří standardně dodávaný 4,2" displej LCD na panelu sdružených přístrojů, vstupy USB typu C vpředu a vzadu, druhá generace systému eCall pro nouzové volání na základě telekomunikačních sítí 4G a bezdrátové aktualizace OTA (Over The Air) pro mapové podklady. Model i10 nabízí i nadále rozsáhlou výbavu infotainmentu, která zahrnuje mimo jiné integrovaný 8" barevný dotykový displej, multimediální a navigační systém AVN (Audio Video Navigation), Apple CarPlay a Android Auto pro bezdrátové připojení chytrého telefonu, bezdrátovou nabíječku a nejaktuálnější verzi telematického systému Bluelink®.

Standardní výbava modernizovaného modelu i10 také zahrnuje ještě větší počet bezpečnostních funkcí Hyundai Smart Sense. Autonomní nouzové brzdění FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) se specifickými režimy pro jízdu ve městě a mimo město dokáže rozpoznávat nejen vozidla nebo chodce, ale v nové, rozšířené verzi také cyklisty. FCA pomáhá detekovat překážky před vozidlem a odvracet hrozící nehody. Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA (Lane Following Assist) zasahuje do řízení, aby vůz udržel přesně uprostřed příslušného jízdního pruhu. Při vystupování z vozu zobrazí upozorňování na cestující vzadu ROA (Rear Occupant Alert) na displeji řidiči zprávu, že se někdo nebo něco nachází na zadních sedadlech, pokud byly před jízdou otevřeny zadní dveře. Součástí standardní výbavy je také velmi praktický asistent pro rozjezd do kopce HAC.

Více komfortu a praktičnosti

Nový model i10 zůstává pro evropské řidiče praktickou volbou. Progresivně pojatý model segmentu A stejně jako předchůdce nabízí zavazadlový prostor o objemu 252 litrů se vzpřímenými a 1050 litrů se sklopenými zadními sedadly, výškově nastavitelnou podlahu zavazadlového prostoru se dvěma polohami, sklápění opěradel zadních sedadel jednou rukou a zadní kameru. Další praktickou novinkou jsou elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka.

Spuštění výroby nového modelu i10 ve výrobním závodě Hyundai v tureckém Izmitu je plánováno na duben 2023. První vozy by se měly objevit na evropských silnicích ve druhé polovině letošního roku.