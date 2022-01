Hyundai v České republice spustil online prodej vozidel "Hyundai Cl!ck to Buy"

"Hyundai Cl!ck to Buy" nabízí zákazníkům možnost zakoupit si svůj vůz zcela online nebo s návštěvou u autorizovaného prodejce. Uživatelsky přívětivý nákupní proces služby "Hyundai Cl!ck to Buy" šetří zákazníkům čas a umožňuje jim důkladnou prohlídku vybraného modelu v online showroomu Hyundai. Vedle tradičních benefitů Hyundai získají první zákazníci s vybranými modely voucher na nákup originálního příslušenství v hodnotě až 15 000 Kč.

Značka Hyundai spustila vylepšenou verzi jednoduchého, bezpečného a praktického online prodejního nástroje "Hyundai Cl!ck to Buy". Díky propojeným prodejním kanálům mohou zákazníci dle svých preferencí zahájit proces nákupu nového vozu online a posléze pokračovat u autorizovaného prodejce, nebo všechny kroky kompletně uskutečnit na internetu.

"Hyundai Cl!ck to Buy" klade důraz na vztah mezi zákazníkem a prodejcem. Zákazníci se mohou i nadále obracet na svého dealera s dotazy a žádostmi o konzultaci, a prodejci tak mohou rozšířit svůj dosah i na online zákazníky a přicházet s nimi do kontaktu už v dřívějších fázích prodejního procesu.

Více pohodlí pro zákazníky

Místo fyzické návštěvy dealerství značky Hyundai se mohou zákazníci vydat do showroomu Hyundai, aniž by opustili pohodlí svého domova. Na základě své online poptávky obdrží nabídku přizpůsobenou individuálním požadavkům. Jakmile si zákazníci nakonfigurují vůz podle svých představ, nebo si vyberou vhodný vůz na skladě, mohou si jej objednat jen devíti kliknutími.

Historie prodejního nástroje "Hyundai Cl!ck to Buy"

První online obchod Hyundai na světě byl otevřen v roce 2016 na trhu ve Velké Británii a v následujících pěti letech společnost na řadě trhů otestovala hned několik dalších řešení. Pro pilotní projekt internetového obchodu "Hyundai Cl!ck to Buy" si značka vybrala právě český trh a implementovala jej s novým přístupem na základě získaných zkušeností z několika uplynulých let.

"Hyundai Cl!ck to Buy" znamená pro zákazníky proces s pěti jednoduchými kroky:

1) Výběr nového modelu Hyundai

Zákazníci si mohou vybrat svůj oblíbený model v konfigurátoru nebo přímo v nabídce skladových vozů prodejce.

Nákupní proces lze poté kompletně dokončit online. Před odesláním objednávky bude zákazník vyzván, aby se přihlásil, a získá tak přístup ke všem platformám Hyundai, myHyundai a Bluelink®, na jednom místě.

2) Výběr preferovaného prodejce Hyundai

V dalším kroku si zákazníci vyberou svého preferovaného prodejce z rostoucího počtu participujících dealerů Hyundai. Do programu jsou zapojeni všichni autorizovaní prodejci z celé České republiky.

Zákazníci mají k dispozici okamžitou podporu. Prodejní nástroj "Hyundai Cl!ck to Buy" je proto v případě vybraných autorizovaných dealerů propojen s online showroomem Hyundai prostřednictvím aplikace LiveChat. Zákazníci díky němu mohou navázat spojení se svým prodejcem pomocí chatu, telefonického hovoru nebo video hovoru. S podporou video hovoru mohou prodejci ukázat zákazníkovi vozidlo přímo na svém showroomu. Taková interakce umožní stejnou osobní konverzaci s profesionálním poradenstvím jako osobní návštěva dealerství.

3) Výběr způsobu dodání

Třetím krokem je výběr způsobu dodání vozidla. Zákazníci mohou převzít svůj vůz Hyundai u vybraného dealera bez dodatečných nákladů. Ještě pohodlnější možností je však dodání vozidla přímo domů, nabízené za poplatek.

4) Žádost o nabídku

Po zadání svých kontaktních údajů jsou zákazníci jen jedno kliknutí od odeslání žádosti o nabídku svému prodejci. Dealer v závislosti na přání zákazníka žádost zpracuje a v rámci otevírací doby mu zašle nabídku.

5) Zakoupení vozidla

V posledním kroku si mohou zákazníci detailně prostudovat nabídku a dokončit svou objednávku. Sledovací systém Hyundai bude následně zákazníkovi poskytovat aktuální informace o výrobě a dodání vozu.

Originální příslušenství jako bonus

Zákazníci, kteří si přes "Hyundai Cl!ck to Buy" zakoupí jeden z vybraných modelů, navíc získají voucher na nákup originálního příslušenství Hyundai v hodnotě až 15 000 Kč (v závislosti na zvoleném modelu). Akce platí pro modely sportovní divize N, modely ve výbavovém stupni N Line a modely s hybridním, plug-in hybridním nebo plně elektrickým pohonem, a to až do vyčerpání zásob.

Díky zjednodušenému nákupnímu procesu je pořízení vozu Hyundai s prodejním nástrojem "Hyundai Cl!ck to Buy" ještě snadnější než dosud. Hyundai bude jeho funkčnost i nadále rozšiřovat a optimalizovat v závislosti na požadavcích zákazníků.