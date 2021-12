Hyundai získal nejvyšší ocenění v anketě Top Gear Awards

Společnost Hyundai Motor se dočkala v letošním ročníku každoroční ankety Top Gear Awards 2021 nejvyšších ocenění. Model i20 N získal ocenění Auto roku a společnost Hyundai Motor byla vyhlášena Výrobcem roku na základě její bezkonkurenční produktové řady.

Model i20 N nedávno triumfoval v testu Top Gear Speed Week, v němž po řadě důkladných testů 26 nominovaných modelů získal prestižní titul Sportovní vůz roku. Porota, kterou tvořil tým odborných redaktorů motoristického časopisu a televizního pořadu Top Gear, Chris Harris a The STIG, vyhlásila model i20 N celkovým vítězem po sérii náročných testů, a to v konkurenci modelů od nejproslulejších světových automobilových značek. Model i20 N si porotu získal na svou stranu kombinací úchvatné ovladatelnosti a souhrnu vyzrálých jízdních vlastností.

Thomas Schemera, výkonný viceprezident a globální marketingový ředitel společnosti Hyundai Motor Company, řekl: "Obzvlášť v době tak významně posilujícího globálního postavení značky Hyundai je pro nás opravdu velkou poctou, že jsme obdrželi dvě prestižní ocenění od jednoho z nejvlivnějších a nejzábavnějších automobilových médií. Víme, že tým Top Gearu je velmi náročný a má přísná kritéria, takže udělení ocenění Auto roku modelu i20 N je bezesporu obrovským úspěchem. Ocenění Výrobce roku je potvrzením správnosti směru vývoje značky Hyundai, která se transformuje na poskytovatele chytrých řešení pro mobilitu. Všichni ve společnosti Hyundai můžeme být na tato ocenění opravdu hrdí."

Michael Cole, prezident a generální ředitel společnosti Hyundai Motor Europe, dodal: "Anketa Top Gear Awards oceňuje to nejlepší z nabídky automobilového průmyslu. Udělení titulu Výrobce roku ukazuje, že naše neúnavná práce vedená v progresivním duchu naší společnosti a cíleně orientovaná na budoucí mobilitu, je oceňována nejen našimi zákazníky, ale i předními motoristickými médii, a současně také potvrzuje naši roli lídra automobilového průmyslu. Získáním těchto prestižních ocenění ale pro nás práce a další úsilí zdaleka nekončí. Automobilový průmysl prochází zásadním přerodem a my chceme a budeme stát v čele těchto změn."

Till Wartenberg, viceprezident společnosti Hyundai Motor Company a vedoucí oddělení motoristického sportu značky N, k tomu poznamenal: "Pro mě jako hrdého Nadšence je nevýslovnou radostí být svědkem toho, že náš zcela nový model i20 N byl vyhodnocen jako vítěz testů Top Gear Speed Week. Vyhrál v konkurenci 26 nejrychlejších sportovních vozů na světě a jako Auto roku získal titul i pověst vítěze. Projekt symbolizovaný písmenem N bude i nadále pokračovat v činnosti, kterou milujeme, a my všichni uděláme maximum pro další získávání srdcí automobilových nadšenců na celém světě."

Jack Rix, redaktor časopisu Top Gear Magazine, k celkovému vítězství modelu i20 N v anketě Auto roku uvedl: "Jak je model i20 N skvělý, jsme poznali už poté, co v našem nedávném testu Speed Week nechal za sebou 25 ostatních konkurentů a získal náš prestižní titul Sportovní vůz roku. Pro získání nejvyššího ocenění v naší každoroční anketě však musí kandidát prokázat brilantnost ve všech oblastech. Poté, co tento model zářil na britských závodních okruzích a silnicích nižších tříd, jsme se rozhodli, že ho hodíme do vody, aby potvrdil svou sílu a velikost, a vydali jsme s ním na dobrodružnou jízdu australským vnitrozemím. Zde jsme zjistili, že tento nízký ostrý hatchback zůstal komfortním a naprosto klidným vozem i při překonávání depresivně velkých vzdáleností, a to často na cestách se zvlněným povrchem. Tento malý hatchback Hyundai si vedl výborně i neskutečně daleko od své komfortní zóny, takže jsme nemohli volit jinak než ho vyhlásit naším celkovým Autem roku."

Tým Top Gear navíc chválil širokou škálu talentů napříč celou produktovou řadou značky Hyundai, a na základě toho udělil společnosti ocenění Výrobce roku.

Jack Rix, redaktor časopisu Top Gear Magazine, o udělení titulu Výrobce roku společnosti Hyundai řekl: "Už jsme to jednou udělali. Před třemi roky jsme jmenovali společnost Hyundai Výrobcem roku. Tehdy to bylo na základě trojice pozoruhodných produktů, jak dravých (ostrý hatchback i30 N), tak úsporných (hybridní IONIQ a elektromobil KONA Electric). Tyto modely se i nadále prodávají, a doplňuje je ještě rozmanitější portfolio modelů. Hyundai nás letos přesvědčil neuvěřitelnou šířkou talentu v jeho produktové řadě: ostré hatchbacky (i30 N, i20 N), ostré crossovery (KONA N), automobily s palivovými články na vodík (NEXO) a elektromobil, který vypadá a jezdí lépe, než cokoli bylo dosud v nabídce (IONIQ 5). Hyundai útočí na všech frontách. Už jsme nějakou dobu věděli, že se Korejci chystají. Ale to už neplatí. Jsou tady v plné síle a dělají to lépe než všichni ostatní."