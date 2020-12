I po druhé vlně pandemie AAA AUTO udrží pátý nejlepší prodejní výsledek v historii

Skupina AURES Holdings letos i přes dvě vlny pandemie koronaviru prodá ve své síti AAA AUTO až 70 000 vozů, což bude pátý nejlepší výsledek v osmadvacetileté historii společnosti. Podle analýz společnosti se trh ojetin v České republice v důsledku pandemie zmenšil o 100 000 vozů. V důsledku nedostatku aut na trhu se ceny zvýšily o desetinu a pokračující růst skupina očekává i v následujícím roce. Druhá vlna pandemie koronaviru potvrdila rozvoj on-line prodeje ojetin, který nyní bude jedním z hlavních směrů rozvoje skupiny.

"Bohužel nastala situace, které se celý sektor automotive na podzim obával. Naše pobočky byly kvůli pandemii koronaviru již po druhé v letošním roce na řadu týdnů uzavřeny pro zákazníky. Naštěstí se nám tentokrát dařilo prodávat on-line o polovinu vyšší objem vozů, než na jaře, ale stále jsme se nedostali přes polovinu běžných prodejů. Náš celoroční objem prodaných aut ve skupině bude až 70 000. On-line prodeje se na tom budou podílet možná až deseti procenty, zatímco v běžném roce to dříve bývalo jen pár promile," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě AAA AUTO.

Díky rychlému přechodu na on-line prodej a velký zájem o ojeté vozy v době, kdy byly pobočky otevřené, dosud za jedenáct měsíců skupina v síti AAA AUTO prodala 66 000 vozů. Z toho v České republice 37 700, v Polsku 12 600, na Slovensku 13 100 a v Maďarsku 2 600. Pokud se pandemie koronaviru nezhorší a pobočky budou v prosinci převážně otevřené, očekává skupina celkové letošní prodeje až na hranici 70 000 aut. "To by byl stále ještě pátý nejlepší výsledek v dosavadní osmadvacetileté historii společnosti," poznamenala Karolína Topolová. Síť má ve střední Evropě stabilně v nabídce celkem přibližně 12 000 vozů, z toho v České republice 8 000.

Na právě probíhající druhou vlnu koronavirové pandemie se síť AAA AUTO dobře připravila: "Provádíme ozonovou desinfekci vozů i poboček. V zemích, kde jsou autocentra otevřená, jsou pro zákazníky k dispozici desinfekční gely i jednorázové rukavice. V kancelářích zákazníky od personálu oddělují přepážky z organického skla. Umožňujeme i nákup vozů on-line, bez nutnosti návštěvy pobočky," dodala Karolína Topolová.

Nejprodávanější značky on-line v AAA AUTO v roce 2020

Nejprodávanější modely aut on-line v síti AAA AUTO v roce 2020

I přesto, že jsou pro letošek zatím k dispozici data pouze za 11 měsíců, je možno říci, že se na trhu ojetin projevil rapidní úbytek vozů. "Například v České republice bude na trhu do konce roku chybět téměř 100.000 vozů, v Polsku téměř 230.000 aut a na Slovensku téměř 60.000. Pro ilustraci, v ČR bylo do loňského roku běžně nabízeno okolo 900.000 aut, v Polsku okolo dvou a půl miliónu a na Slovensku cca 430 tisíc aut. Náš odhad letošního počtu nabízených aut v Česku se pohybuje okolo 800.000 aut, což je minimálně o 100 000 vozů méně, než loni," uvedl provozní ředitel sítě AAA AUTO Petr Vaněček.

I v letošním roce klesala střední hodnota stáří nabízených ojetin. V Česku je tento trend patrný od roku 2017, kdy byla tato hodnota nejčastěji 10 let, a postupně se dostala až na letošních 9 a půl roku. Stejně tak tomu bylo na Slovensku, kde se nejčastější stáří dostalo dokonce na hranici 9 let, oproti 10 letům v roce 2017. Nejstarší ojetiny jsou dlouhodobě nabízeny v Polsku. Tam se nejčastější stáří naopak za posledních pět let zvedlo z 11 na 12 let. Nejběžnější stav tachometru za posledních pět let nejvíce poskočil na Slovenském trhu, kde se z průměru posledních pěti let kolem 170 tisíc najetých kilometrů snížil na letošních 157.000 km. V Česku se ojetiny nejčastěji nabízí se 147 tisíci km, což je také mírné snížení a v Polsku se tato hodnota stabilně drží okolo 180 tisíc najetých kilometrů.

"Za povšimnutí nepochybně stojí vývoj nejčastějších cen, za které jsou ojeté vozy nabízeny. V Česku se ceny od roku 2016 neustále zvyšují. Dá se říci, že v posledních letech rostou cca o 10 tisíc korun ročně," doplnil Petr Vaněček. "Tento cenový růst je způsoben řadou faktorů, a to zejména v sektoru nových vozů. Malé SUV typu Škoda Karoq stálo před pár lety 400 000 korun, dnes se nedostane pod 600 000." Mezi důvody stojící za zvyšováním cen podle Vaněčka patří výpadky v dodávkách dílů i vozů, uzavřené prodejny, tlak na elektrifikaci, pokuty automobilkám za emise, růst cen pronájmů vozů i zdražování leasingů. "Mobilita v poslední době celkově výrazně zdražila. V době zhoršující se ekonomické situace, rostoucích cen a zároveň nedostatku nových aut stoupá význam sektoru ojetých vozů," uzavřel Vaněček.

Stejně jako v jiných sektorech maloobchodu, i na trhu ojetých vozů urychlila pandemie koronaviru rozvoj on-line prodeje. Nástup nakupování ojetin přes web začal již před pandemií, ale během letošního roku se z něj na trhu vozů z druhé roky stalo hlavní téma. "Světový trend online prodeje ojetých vozů v mnoha zemích překračuje nárůst o více než 100%. Tento trend je znatelný hlavně v západní Evropě a v USA. Důležité je, že aaaauto.cz není pouze webová stránka s nabídkou aut, ale skutečně umožňuje zprocesovat celý nákup online. Od výběru vozu, přes zaplacení až po doručení domů. O svátku, o půlnoci, kdykoliv," říká Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační laboratoře AuresLab z holdingu AURES.