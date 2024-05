I přes zvyšující se životní náklady roste poptávka po prémiových značkách, jejich prodeje v AURES Holdings vzrostly za 5 let čtyřnásobně

Přestože velká část Čechů stále častěji kupuje automobily úspornější na provoz i levnější na pořízení, roste každým rokem i poptávka po prémiových značkách. Za posledních pět let se prodeje těchto aut jen ve skupině AURES Holdings, provozovatele autocenter AAA AUTO a Mototechna, zvedly více než čtyřnásobně. Největšími tahouny mezi prémiovými značkami jsou Audi A6, Mercedes C a BMW 5. Podíl SUV na prodejích prémiových aut je 38 %, nadpoloviční většinu tvoří diesely a pětinu elektromobily a hybridy.

"Rostoucí počet prodaných automobilů prémiových značek má dva základní důvody. V první řadě je to způsobeno stále dlouhými výrobními dobami a vysokými cenami nových automobilů. Zákazníci pak hledají alternativy, tedy zánovní automobily s parametry nových, ale okamžitou dostupností a cenou až o 45 % nižší po prvním roce užívání. S tím souvisí i rostoucí objem firemních zákazníků, kteří u nás hledají manažerské vozy," vysvětluje Petr Vaněček, společný generální ředitel skupiny AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. Dle statistik prvních pěti měsíců letošního roku se ve skupině prodalo již téměř 1 100 aut prémiových značek do deseti let stáří, což je 4,2 krát více než před pěti lety za stejné období.

V této kategorii automobilů dlouhodobě převládají SUV, která tvoří 37,8 % prodejů prémiových značek v AURES Holdings. Nejčastěji jde o modely BMW X1 a X5 nebo Audi Q7. 21 % pak připadá na sedany typu Tesla Model 3 nebo BMW 5, 20 % pak kombi s vozy Audi A6 nebo Audi A4. "Protože Škoda není prémiová značka a do této statistiky jsme ji proto nezahrnuli, modely Superb a Kodiaq jsou v českých podmínkách za prémiové vozy považované. V celkových prodejích pak tyto modely patří v naší zemi mezi vůbec ty nejoblíbenější a i jejich prodeje každým rokem rostou. Superbů jsme už letos prodali jen v Česku téměř 800, Kodiaqů na 400," doplňuje Petr Vaněček.

Nejprodávanější modely prémiových značek do 10 let stáří v síti AAA AUTO a Mototechna Pořadí 2019 2024 1. Audi A5 Audi A6 2. Audi A3 Mercedes C 3. Mercedes E BMW 5 4. Audi A4 Audi A4 5. Mercedes GLS BMW 3 6. BMW 5 Mercedes CLA 7. Jeep Renegade Mercedes E 8. Audi A6 BMW X1 9. Audi Q5 Tesla Model 3 10. Mercedes A BMW X5

38 % vozů prémiových značek je v dieselu, 21,4 % v benzínu a zbytek tvoří alternativní paliva. Počet prodaných aut s hybridním pohonem vzrostl za prvních pět měsíců letošního roku téměř dva a půl násobně oproti stejnému období loňského roku, počet elektromobilů pak více než trojnásobně. Nejoblíbenějším hybridem je Audi A6, elektromobilem Tesla Model 3. 89,2 % aut prémiových značek je v automatu, 86,9 % má parkovacího asistenta, 59,4 % náhon na všechna čtyři kola, 69,4 % tempomat. 25,6 % aut je v bílé barvě, jen o pár kusů méně v černé a 22,3 % v šedé. Polovinu prémiových aut kupují fyzické osoby, zákazníky jsou ze 75 % muži.