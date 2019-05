Ikea postavila ze svých výrobků slavné seriálové pokoje

Světově proslulý prodejce nábytků Ikea přišel s novou marketingovou kampaní. Ve vybraných prodejnách ve Spojených arabských emirátech mohou návštěvníci nahlédnout do věrohodné rekreace tří pokojů ze slavných seriálů: Simpsonovi, Přátelé a Stranger Things. Informoval o tom server adweek.com.

Jak si společně žili Joey, Chandler, Rachel a Monika z Přátel? Jak se sedí žluté rodince Simpsonových na jejich gauči? To si nyní mohou na vlastní kůži vyzkoušet někteří zákazníci Ikea na Blízkém východě.

Jednotlivé předměty, které jsou součástí pokojů, si ale mohou zájemci z jiných koutů světa zakoupit přes internet. "Všechny produkty z každého pokoje jsme pro vás ve své nabídce roztřídili, takže si to můžete jednoduše sestavit ve vlastním domě," láká švédská firma zákazníky.

"Tým Ikea spolupracoval s designéry několik měsíců. Společně prošli stovky různých předmětů, aby našli perfektní kousky, ze kterých by vzešly tyto ikonické pokoje," sdělil Vinod Jayan, výkonný ředitel společnosti ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Egyptě a Ománu.

"Šlo o velkou spolupráci, která vyústila v ohromující výsledek. Jedná se o skutečný důkaz toho, co Ikea představuje: místo, kde každý může jakoukoliv svou představu přivést k životu," dodal Jayan.

Už vznikl i Kwik-E-Mart

Není to poprvé, co byla nějaká součást ze světa Simpsonů převedena i do skutečného světa. Jak upozornil server Comic Book, který sice v rekreacích Ikea našel pár nepřesností, ale jinak provedení pochválil, loňské léto otevřelo nákupní centrum Broadway at the Beach v Jižní Karolíně známý obchod Kwik-E-Mart.

"Broadway at the Beach je lokalita jako žádná jiná. Přitáhne sem opravdu spoustu lidí a pro tento obchod je tohle perfektní místo. Myslím, že dokonce i samotní Simpsonovi by tady mohli přijet na dovolenou," prohlásil v nadsázce Mark Cornell, viceprezident společnosti SimEx-Iwerks Entertainment, která se stará o stavbu podobných atrakcí.