Internetová reklama loni vzrostla o pětinu

Objem internetové inzerce loni vzrostl o pětinu na rekordních 34,37 miliardy korun. Na nárůstu se nejvíce podílela celoplošná reklama a reklama ve vyhledávání. V celkových reklamních výdajích připadá na online reklamu 27,5 procenta, čímž si od roku 2016 drží druhé místo za televizní reklamou. Vyplývá to z údajů společnosti Median pro Sdružení pro internetovou reklamu.

Pro letošní rok je odhadovaný 11procentní růst internetové inzerce, což by znamenalo investice za 38,1 miliardy korun. Za posledních pět let by se tak objem internetové reklamy zdvojnásobil.

Největší část inzertních výdajů, 24,2 miliardy v ceníkových cenách, připadlo loni na celoplošnou (display) reklamu. Druhou nejpoužívanější formou reklamy je reklama ve vyhledávání, do které investovali inzerenti devět miliard v reálných cenách. Pro katalogové zápisy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 1,15 miliardy korun.

Z celkové display reklamy tvořila videoreklama 29procentní podíl, meziročně vzrostla o 37 procent a pro rok 2020 je u ní odhadovaný 11procentní růst. Nativní reklama, tedy reklama která graficky a kontextem splývá s okolním obsahem, tvořila 11procentní podíl, pro rok 2020 je u ní odhadován 12procentní růst. Podíl mobilní reklamy z celkové display reklamy byl 34 procent, meziročně vzrostla o 39 procent a pro rok 2020 je u ní odhadován 13procentní růst.

Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a RTB způsobu prodeje, kde vyhrává inzerent s nejvyšší nabídkou, dohromady tvořila 64procentní podíl z display reklamy a meziročně vrostla o 25 procent.

Nejsilnějším mediatypem zůstává podle monitoringu reklamních investic Nielsen Admosphere televize s 57,4 miliardy korun a podílem 46 procent. Tisková inzerce dosáhla loni 19,8 miliardy Kč a má podíl 15,8 procenta. Reklama v rádiu dosáhla 7,9 miliardy Kč (6,3 procenta) a venkovní reklama utržila 5,4 miliardy Kč (4,3 procenta).