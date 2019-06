Investice firem v Británii klesnou nejvýrazněji za deset let

Investice firem v Británii by měly v letošním roce kvůli přetrvávající nejistotě kolem odchodu země z Evropské unie klesnout o 1,3 procenta, tedy nejvýrazněji za deset let. Vyplývá to podle agentury Reuters z nejnovějších prognóz Britské obchodní komory (BCC).

Podniky se nyní podle BCC místo investování věnují přípravám na možné problémy spojené s brexitem. "Firmy vynakládají prostředky spíše na záložní plány, například na tvorbu zásob, než na investování do aktivit, které by podpořily dlouhodobý hospodářský růst," uvedl ředitel komory Adam Marshall. "To prostě není udržitelné," dodal.

Obchodní komora kvůli zvýšené tvorbě zásob zlepšila odhad letošního růstu britské ekonomiky na 1,3 procenta z dříve předpokládaných 1,2 procenta. Odhad růstu pro příští rok však zhoršila na pouhé procento z 1,3 procenta.

Britská premiérka Theresa Mayová tento měsíc oficiálně skončila jako vůdkyně vládních konzervativců. Britskou vládu povede až do konce volby nového stranického lídra, která má skončit v týdnu od 22. července. "Podnikatelská komunita očekává, že příští premiér rychle najde uvážlivou a pragmatickou cestu, jak se vyhnout neřízenému brexitu," uvedl Marshall.