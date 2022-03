Investice nebo spoření v podobě zlata? Proč ne!

Pokud patříte k těm, kteří by rádi zhodnotili své úspory, ale bojí se rizika, jež s sebou investování přináší, zkuste jistotu, kterou je zlato. To představuje stabilitu odolávající i raketově rostoucí inflaci a je tedy správným krokem i v horších časech. Už se tak nebudete muset obávat toho, že vaše peníze mají každým dnem nižší cenu. Zlato je pomůže nejen uschovat, ale do budoucna také zajistit jejich, s největší pravděpodobností, vyšší hodnotu.

Proč zrovna zlato?

Na tohle existuje jednoduchá odpověď - zlato je sázkou na jistotu, a to i v době, kdy peníze ztrácí na své hodnotě. Přesto, že si jej můžete koupit prakticky snadno, na světě je pouze omezené množství, což z něj dělá velkou vzácnost. "Zlato je investicí odolnou proti globálním krizím, geopolitickým turbulencím a výkyvům trhů. Finance nejen bezpečně uloží, ale také zajímavě zhodnotí," říká Jaroslav Černý, marketingový manažer České mincovny. Co je další velké plus, zlato se neznehodnotí vlivem inflace a navíc je jeho nákup i prodej osvobozen od zdanění.

Krůček po krůčku ke zlatým cihlám

Uvažujete tedy, že dáte své úspory do zlata, ale myslíte, že jich je málo? Pokud zvolíte například zlaté spoření od České mincovny, tak nemusíte řešit, zda máte dostatek prostředků na investici. Zlaté spoření funguje na podobném principu jako např. "stavebko" nebo penzijní připojištění, kdy si sami nastavíte pravidelné měsíční platby. Ty se postupně během spoření mění ve zlaté mince nebo cihličky. "Naspořené zlato, na rozdíl od virtuálních jedniček a nul na bankovním kontě, existuje fyzicky - můžete si na něj sáhnout, odnést si ho domů, uložit v trezoru České mincovny, uchovat pro budoucí generace nebo ho se ziskem odprodat," doplňuje Jaroslav Černý.

Jestliže vás láká investice rovnou do zlata, stačí si vybrat produkt, který chcete zakoupit a podniknout ten zásadní krok, kdy vložíte své peníze do drahého kovu. Nakoupit jej můžete například ve zlatnictví, přes specializované e-shopy anebo skrze banky.

Kolik peněz vložit?

Už jste se rozhodli, že investice do zlata je tou správnou cestou a teď uvažujete nad tím, jakou částku do zlatého spoření vložit? Pro představu, vklady konkrétně u zlatého spoření se pohybují od 500 Kč do 7 000 Kč měsíčně, a to po dobu od 3 do 5 let. Záleží jen na vás, která variantu zvolíte.

Pokud jste nakloněni spíš přímé koupi, tak pozor. Jak se říká "není dobré sázet vše na jednoho koně," což platí i zde. Zkuste si peníze, které chcete vložit, rozložit alespoň na dvě části. Ať už investicí do něčeho jiného nebo na "krátkodobé a dlouhodobé". Krátkodobé investice možná nevynesou tolik, ale budete vědět, že na ně můžete sáhnout kdykoli, jednoduše to berte jako uložení peněz. Naopak u dlouhodobých investic si nastavte, že je nebudete vybírat dřív než za dobu, kterou si sami určíte. Bude to takový limit. Uvidíte, že se vám to po pár letech vyplatí. Jistotu u přímé koupi opět máte v odolnosti proti inflaci a osvobození od zdanění.