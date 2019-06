Investiční fond Wine Management dosáhl v prvním kvartálu nadprůměrného zhodnocení

Investiční fond Wine Management, který se soustředí zejména na investiční vína a whisky, neustále roste. Za první kvartál roku 2019 dosáhl špičkového zhodnocení 7,14 %. Hodnota aktiv k 31. 3. 2019 je 112 milionů korun a v plánu společnosti je další růst sortimentu i výtěžnosti. Díky neustávajícímu vývoji si investiční fond pořídil do svého portfolia jedinečnou 50letou skotskou whisky The Glenlivet, které bylo po celém světě nabídnuto k prodeji pouhých 150 lahví.

Rychle rostoucí investiční fond Wine Management, který se zaměřuje na nákup aktiv s předpokladem nadprůměrného zhodnocení v oblasti vín a destilátů, se v minulém kvartálu dostal k výnosu 7,14 %. Fondu se tak daří plnit cíle svojí dlouhodobé strategie, které činí 4 až 10 % p.a.

Celkový strategický růst se podepisuje i na postupném rozšiřovaní vlastněných investičních vín a destilátů. Investice do naprostého unikátu, 50leté lahve The Glenlivet Winchester Collection Vintage 1967, je opravdu výjimečná. Limitovaná edice ročníkového blendu této skotské whisky čítá pouhých 150 kusů po celém světě a cena jedné lahve je 600 tisíc korun. Investiční fond Wine Management je jedním z mála majitelů této whisky v ČR.

Tradiční skotská whisky Glenlivet ztělesňuje výjimečnost řemeslné výroby a mimořádnou kvalitu. The Glenlivet Winchester Collection Vintage 1967 je blend vzácných single malt whisky, které v roce 1967 destiloval Robert Arthur, tehdejší master distiller whisky Glenlivet, a sudy vybral současný hlavní palírník značky Alan Winchester. Výjimečnost této whisky zdůrazňuje špičkový design lahve podtržený měděným pouzdrem, které navrhla oceňovaná britská designérka Bethan Grayová.

"Faktory, které mají největší vliv na růst hodnoty investičních destilátů, jsou zejména jejich dostupnost, růst globálního bohatství a globalizace. V případě ultralimitovaných edicí je nejvýznamnějším faktorem exkluzivita produktu. Do ČR se dostaly pouhé dva kusy The Glenlivet Winchester Collection Vintage 1967 z celkem 150 lahví. Ročník 1966 nabídl v ČR dokonce jen jednu lahev (z celkem sta kusů). Ročník 1967 je třetí a poslední z edice unikátních whisky - vedle dalšího zmíněného ročníku 1966 to byl ještě ročník 1964 rovněž s pouhými sto lahvemi. Lahví z této edice je velmi omezený počet, takže až se prodají do sbírek a zmizí z trhu, nebudou ani na sekundárním trhu a jejich cena značně poroste," říká Zdeněk Kortiš, odborný poradce fondu na stařené destiláty.

Wine Management SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů s licencí od České národní banky, který v loňském roce založili Martin Nejedlý a Martin Kovář. Fond umožňuje movité klientele efektivně spoluvlastnit portfolio sestavené z investičních vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren. Jde o spojení radosti z poznávání ušlechtilých alkoholických nápojů a dlouhodobého uchovávání hodnoty. Portfolio investičního fondu dnes čítá na 15 800 investičních lahví, v horizontu následujících pěti let má Wine Management v plánu zakoupit vlastní vinařství ve střední Evropě.