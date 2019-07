Investiční příležitost: Na finGOOD mohou investoři vybírat ze tří projektů současně

Česká peer to business platforma finGOOD aktuálně nabízí investorům hned tři příležitosti, jak zhodnotit své prostředky. Celkem poptává 11,5 milionu korun. Výnosy z investic se pohybují od 4,5 do 5,5 procenta ročně, což je více, než lze získat v bance. Platforma finGOOD je navíc otevřena pro drobné investory, kteří mohou do projektů vložit menší částky, a to již od pěti tisíc korun.

V České republice jedinečná platforma finGOOD umožňuje fyzickým osobám i firmám prostřednictvím tzv. peer to business půjček investovat do českého průmyslu a zajímavým způsobem zhodnotit své prostředky. "Máme již zaregistrovaných téměř tisíc investorů a intenzivně pracujeme na tom, aby se jejich řady rozšířily. Ti, kteří se již do nějaké investice zapojili a poznali, jak fungujeme, se k investování u nás vrací," říká Roman Vyorálek, jednatel finGOOD.

Outdoorové oblečení Kilpi, konopné stavby, pronájem a správa nemovitostí

Hned tři zajímavé příležitosti nabízí jedinečná platforma finGOOD. První z nich je společnost Ponature, která designuje, vyvíjí, a především vyrábí outdoorové oblečení značky Kilpi. Firma nabízí technické oblečení s osobitým designem a silnou značkou, kterou prodává do 40 zemí světa. Ponature se proto rozhodla získat prostředky přes finGOOD ve výši 5 milionů korun k přechodu na nový systém, který umožní plnou automatizaci skladových procesů od objednání zboží až po jeho expedici.

Další příležitostí, jak investovat, je společnost FINSERVICE CZ, která spravuje a pronajímá nemovitosti. Jedná se o rodinnou firmu, která vlastní a pronajímá několik nemovitostí v centru města Bruntál, v Žatci, v Beskydech či v Mikulově. Právě na rekonstrukci nově pořízeného penzionu v Mikulově chce firma získat prostředky ve výši 4,5 milionu korun. Úvěr je navíc zajištěn zástavou jiné nemovitosti, jedná se tak o nejvyšší formu zajištění.

Posledním aktuálně probíhajícím projektem přes českou peer to business platformu finGOOD je firma Konopné stavby, která se zabývá stavěním a rekonstrukcí staveb pomocí konopných materiálů, jakými jsou například konopný beton či konopné izolace. Společnost jako jedna z mála na českém trhu nabízí ekologické, pasivní a nízkoenergetické stavby, které jsou difúzně otevřené a zároveň postaveny jako stavby monolitické, což znamená, že je netrápí tepelné mosty nebo plísně a které si udržují přirozené mikroklima. Získanou investici v hodnotě dva miliony korun by firma použila k dalšímu rozvoji a nákupu techniky.

Portál již dvakrát otestoval známý výrobce hodinek PRIM

Podniky díky portálu finGOOD získávají nebankovní zdroje financí. Mezi nejznámější společnosti, které již tento způsob financování vyzkoušely, patří ELTON hodinářská, výrobce tradičních hodinek PRIM z průmyslové skupiny CSG. Ta patřila mezi první firmy, které se rozhodly získat prostředky pomocí této platformy. Po dvou letech se na finGOOD vrátila a získala další prostředky k vybudování reprezentační značkové prodejny PRIM v Praze.

FinGOOD je českou crowdfundingovou platformou zaměřující se především na české firmy, které hledají alternativní financování svých projektů. Propojuje tyto společnosti s tisícovkou registrovaných uživatelů, jež mají možnost podílet se na úvěru, který firma pro své projekty a další růst potřebuje.

Za téměř tři roky, kdy finGOOD nabízí možnost investic do českých firem, bylo touto cestou zainvestováno přibližně dvacet projektů v hodnotě několika desítek milionů korun.