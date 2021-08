Jak Hyundai využívá výzvy Nürburgringu ke zdokonalování svých sportovních vozů

Písmeno "N" v názvu Hyundai N znamená kromě Namyangu a klikatého tvaru šikany také Nürburgring. U ikonického závodního okruhu v německé pahorkatině Eifel sídlí evropské testovací centrum společnosti Hyundai Motor, které zajišťuje zdokonalování sériově vyráběných vysokovýkonných modelů Hyundai N pro jízdu na silnicích i na závodních okruzích.

Všichni členové rodiny Hyundai N sdílejí stejnou DNA navzdory různým karosářským verzím a specifikacím. Tato DNA stojí v souhrnu na třech pilířích N: lovec zatáček, sportovní vůz pro každodenní provoz a schopnost jízdy na závodních okruzích.

Modely Hyundai N je radost řídit, a to především při rychlých průjezdech ostrými zatáčkami. Současně jsou však dokonale připraveny také na výzvy každodenního cestování ve městě. Modely N jsou kromě toho vybaveny tak, aby bez dodatečných úprav podávaly vynikající výkony i na závodních okruzích.

Testování vozů Hyundai N

Evropské technické centrum HMETC (Hyundai Motor Europe Technical Center) testuje automobily v rámci jejich vývoje na Nürburgringu již od roku 2011. Následně v roce 2013 Hyundai slavnostně otevřel další část svého technického centra. Testovací centrum na ploše 3622 metrů čtverečních stojí hned vedle Nürburgringu a zajišťuje testování jak výchozích modelů, tak i jejich verzí Hyundai N, aby dosahovaly špičkových jízdních a provozních vlastností.

Hyundai testuje své vozy na Severní smyčce Nürburgringu, jednom z nejnáročnějších závodních okruhů na světě. Je to ideální místo pro zdokonalování vlastností vysokovýkonných modelů Hyundai N. Optimalizace nastavení zahrnuje širokou škálu parametrů. Na veřejných komunikacích musejí testovací jezdci a technici někdy ujet 50 až 100 kilometrů, aby nalezli nedokonalosti, ale výjimečná charakteristika Nürburgringu umožňuje odhalovat nedostatky často již po dvou kilometrech jízdy na závodním okruhu. Náročné podmínky na Severní smyčce urychlují opotřebení. V závislosti na jízdním stylu je jeden kilometr na Severní smyčce ekvivalentem pěti až dvaceti kilometrů na normálních silnicích.

Charakteristická touha modelů N po precizních průjezdech zatáčkami se testuje v 73 různě ostrých zatáčkách na 20,8 kilometru dlouhém okruhu Severní smyčky, vyžadujících prudké změny rychlosti. Vozy musejí na tomto závodním okruhu zvládat velký počet výškových změn, protože mezi nejvyšším a nejnižším bodem Severní smyčky je výškový rozdíl 300 metrů. Modely N jezdí na plný plyn ve strmých stoupáních i klesáních se sklonem 17 procent, resp. 11 procent.

V průběhu urychlených testů odolnosti a životnosti překonávají modely Hyundai N ekvivalent 180 000 kilometrů za pouhých čtyři až šest týdnů. Každý testovaný model ujede na Severní smyčce minimálně 480 kol jak na suchém, tak na mokrém povrchu. Modely na závodním okruhu navíc řídí tým profesionálních jezdců s mnohaletými zkušenostmi z motoristického sportu a testování vozidel.

V porovnání s normálními modely značky Hyundai jsou systémy modelů N včetně odpružení, řízení a elektronicky řízeného stabilizačního systému ESC (Electronic Stability Control) testovány na Severní smyčce s vyšší intenzitou a se zaměřením na požadavky jízdy na závodním okruhu.

Zatímco všechny modely Hyundai ujedou během testování odolnosti a životnosti na Severní smyčce 10 000 kilometrů, modely N musejí kromě 100 000 kilometrů na veřejné silniční síti navíc ujet ještě dalších dvakrát 500 mimořádně ostrých kilometrů na Severní smyčce.

Hyundai je členem sdružení 40 výrobců automobilů a dodavatelů, které využívá Severní smyčku k testování každý rok v období od března do října, a to po dobu osmi dnů měsíčně. To znamená, že Hyundai zde testuje své vyvíjené modely 16 týdnů ročně.

Testování zcela nového modelu KONA N

Zcela nová KONA N dokončila testování odolnosti a životnosti na Nürburgringu v létě a na podzim 2020. "Ostré SUV" ujelo celkem 489 kol, což odpovídá 10 187 kilometrům.

Testům zde byla podrobena také vysokovýkonná dvouspojková převodovka N DCT (Dual Clutch Transmission) modelu KONA N. Převodovka s kapalinovými spojkami zvládla na tomto závodním okruhu pozoruhodných 1350 kol.

Hyundai však netestuje sám. Společnost například úzce spolupracovala s výrobcem pneumatik Pirelli při vývoji specifických pneumatik pro model KONA N a využila přitom jeho zkušeností z motoristického sportu získaných v rámci partnerství s nejlepšími výrobci automobilů na světě. Společnosti Hyundai a Pirelli společně testovaly své produkty na Nürburgringu a na zkušebním okruhu v Namyangu po dobu jednoho roku, aby vyvinuly nové vysokovýkonné pneumatiky P Zero rozměru 235/40 R 19 96 Y pro model KONA N, splňující specifické požadavky inženýrů značky Hyundai a zvyšující úroveň jízdních výkonů na závodním okruhu, bezpečnosti a potěšení z jízdy. Vysokovýkonné pneumatiky umocňují sportovní charakter modelu KONA N, ale mohou se pochlubit také nízkou hladinou hluku a maximálním komfortem, odolností a snadnou ovladatelností. Logo "HN" na bočnicích prozrazuje, že tyto pneumatiky byly zkonstruovány specificky pro model KONA N.

Sběr dat o jízdních výkonech

Zatímco model Hyundai N jezdí na závodním okruhu, sledují inženýři různé parametry, aby mohli později optimalizovat jednotlivé aspekty vozu. Testovací centrum odesílá výsledky analýz získaných dat z testů do výzkumného a vývojového centra společnosti Hyundai Motor v Namyangu, kde probíhají další fáze vývoje a práce na zvyšování kvality vozidel.

Hlavní pozornost je věnována jízdním výkonům. Data týkající se jízdního komfortu, ovladatelnosti, řízení, motoru, převodovky a brzd lze využít ke zlepšení celkových provozních vlastností vozidel. Jedná se přitom o velmi komplexní proces. Pokud se změní jeden aspekt, musí následovat také jemné doladění ostatních částí či parametrů.

Pod kapotou je zásadní nezbytností udržovat optimální provozní teploty kompletní poháněcí jednotky. Inženýři bedlivě sledují motorový a převodovkový olej, chladicí kapalinu, katalyzátor a brzdy, aby nedocházelo k poklesům výkonu poháněcího ústrojí v důsledku teplotních změn.

Inženýři musejí také zajistit, aby model dokázal bez poruchy odolávat vysokým rychlostem a nesmírným sílám při dynamických změnách. Po zvládnutí výzev Severní smyčky musejí zůstat všechna těsnění, ložiska, kryty a aerodynamické díly v dokonalém stavu, aby byly zaručeny maximální výkony. Pokud se vyskytne problém, například únik provozní kapaliny, poškozený díl nebo předčasné opotřebení, musejí inženýři před dalším pokračováním testů nalézt řešení problému.

Celkovým cílem je posunout všechny důležité komponenty modelu Hyundai N na mimořádně vysokou úroveň bezpečnosti, odolnosti a sportovních výkonů. Oproti běžným sériově vyráběným modelům musejí modely N zrychlit tep řidiče, jakmile usedne za volant.

Jemné doladění systémů modelu KONA N

Provozní data z jízd na Nürburgringu přímo ovlivnila vývoj systémů modelu KONA N, jakými jsou řízení, odpružení, pneumatiky nebo ESC.

Jedním z aspektů zcela nového modelu KONA N, který byl cizelován na Nürburgringu, byl systém řízení. Cílem bylo vyvinout vysokovýkonný vůz schopný zvládat náročné zatáčky na Severní smyčce. Jízdní vlastnosti výchozího modelu byly vylepšeny vysokovýkonnými pneumatikami Pirelli. Inženýři navíc také optimalizovali kinematiku náprav zvětšením úhlu odklonu kol. Mezi další změny patří strmější převod řízení, tužší podvozek a elektronicky řízený samosvorný diferenciál eLSD (Electronic Limited Slip Differential), který zvyšuje trakci a snižuje nedotáčivost. Inženýři navíc vybavili model KONA N mimořádně výkonným motorem, jenž poskytuje vysoký točivý moment a umožňuje intenzivní zrychlení.

Na základě neustále vylepšovaných konstrukčních metod a technických zkušeností z předchozích vývojových programů byl například přemístěn systém elektrického posilovače MDPS (Motor Driven Power Steering) ze sloupku řízení na hřebenovou tyč a jeho elektromotor je výkonnější. Tento druh systému řízení zrychluje reakce a preciznost díky vysoké tuhosti a strmému převodu. Řidič tak může maximálně využívat jízdní dynamiku optimalizovaného podvozku. Model KONA N byl během vývoje často testován až na limitu fyzikálních zákonů. Zjištěné údaje vedly ke zvýšení požadavků na systém řízení a následně došlo k řadě zlepšení směřujících k ještě vyšší úrovni jízdních výkonů.

Jednou z výzev, jíž čelí všichni inženýři, kteří vyvíjejí vůz, jehož přední kola musejí přenášet vysoký točivý moment, je velký vliv hnací síly na řízení, která snižuje jeho preciznost. Řidiče modelu KONA N podporují speciální programy řídicí jednotky řízení, a to při maximálním zrychlení na rovince (Torque Steer Control) nebo při výjezdu ze zatáčky (Cornering Acceleration Control).

Specifické úseky Severní smyčky byly pro systém řízení modelu KONA N mimořádně náročné. Například při průjezdu levotočivou zatáčkou nazvanou Fuchsröhre dochází ve velké rychlosti k velkému stlačení tlumičů. Při rychlém přechodu ze strmého klesání do prudkého stoupání vzniká totiž mimořádně vysoké svislé zatížení. KONA N projíždí úsekem Fuchsröhre rychlostí přibližně 220 km/h s maximálním příčným zrychlením. Inženýři proto museli nastavit systém řízení i pro takto extrémní podmínky.

Podmínky v ostré klopené zatáčce Caracciola Karussell, kterou lemuje zeď a tvoří ji betonové panely, představují další náročný úsek Severní smyčky. Vozy tuto zatáčku projíždějí obvykle rychlostí cca 90 km/h. Sklon závodní dráhy přispívá k velkému stlačení tlumičů a vysokému příčnému zatížení. Od nerovné vozovky se navíc přenášejí značné rázy do řízení. Jízda přes spáry mezi betonovými bloky kromě toho vyvolává specifické nárazy, které jsou výzvou pro podvozek a vyžadují optimální tlumení. Systém řízení modelu KONA N disponuje dostatečným výkonem a rychlými reakcemi, aby uvedené rázy do řízení minimalizoval a řidič mohl touto zatáčkou bezpečně projíždět.

V mnoha "esíčkách" na Severní smyčce, například v pasáži nazvané Wehrseifen, dochází při průjezdu s maximální akcelerací k velkému působení hnací síly na řízení. Z tohoto důvodu vyvinul Hyundai pro své vysokovýkonné vozy speciální program "Cornering Acceleration Control", který udržuje působení hnací síly na řízení v přijatelných mezích. Řidič tak může ovládat vůz podle svých požadavků a užívat si výkonného motoru i samosvorného diferenciálu N Corner Carving Differential (eLSD) při zachování potřebné zpětné vazby. Elektronicky řízený samosvorný diferenciál eLSD nejintenzivněji ovlivňuje řízení na výjezdu ze zatáčky při relativně nižších rychlostech, kdy je úhel otočení volantu větší a točivý moment současně vyšší.

Severní smyčka byla výzvou také pro ESC modelu KONA N, a to především v klopených zatáčkách, jakými jsou Karussell nebo Schwalbenschwanz, nebo při skocích, k nimž dochází v úseku Pflanzgarten. Jedinečnou filozofií pro nastavení všech modelů N je požadavek, aby vůz projel Severní smyčku v režimu "ESC - ON" bez rušivých zásahů pro udržení stability, ať by se jednalo o citlivý protiprokluzový systém TCS (Traction Control System), nebo brzdné zásahy. Fanoušci zatáček si navíc mohou zapnout režim "ESC - Sport" pro ještě větší potěšení z jízdy nebo si ESC kompletně deaktivovat pro maximální svobodu při řízení.

SUV podávající výkony ostrého hatchbacku

Hyundai N vstupuje se zcela novým modelem KONA N do segmentu SUV, aniž by činil kompromisy z hlediska potěšení z jízdy nebo úrovně sportovních výkonů. "Ostré SUV" přináší do tohoto segmentu svůj osobitý charakter umocněný hravostí, bezprostředností a sportovností ve spojení s komfortem v drsnějším terénu.

Přestože vyšší těžiště SUV a odlišné rozměry pneumatik představovaly nevšední výzvy, dokázali inženýři značky Hyundai upravit kinematiku náprav, nastavení odpružení a vlastnosti pneumatik tak, aby vůz splňoval přísné požadavky pro jízdu na závodním okruhu a svým charakterem přinášel řidiči potěšení z jízdy. Tlumiče systému ECS (Electronic Controlled Suspension) a software jejich elektronického řízení byly citlivě nastaveny pro dosažení správné rovnováhy.

Přestože má tento kompaktní crossover povahu ostrého hatchbacku, zůstává KONA N ve svém nitru stále SUV. Protiprokluzový systém TCS (Traction Control System) zajišťuje modelu KONA N s pohonem předních kol nejlepší možnou trakci v souladu s klasickými požadavky zákazníků na funkčnost SUV. Režimy řízení trakce mění nastavení systémů TCS, ESC a eLSD. Interakce mezi těmito systémy byla vyladěna v náročných terénech, například v blátě, na písku i ledu nebo v hlubokém sněhu. Trakce modelu KONA N byla vylepšena na základě nepřetržitých analýz objektivních dat.

KONA N nabízí díky rozsáhlé výbavě, která ovlivňuje jízdní komfort a ovladatelnost, nekompromisní jízdní vlastnosti požadované od SUV. Pneumatiky Pirelli P Zero rozměru 235/40 R 19 jsou namontovány na 19" kovaných kolech z lehké slitiny a poskytují maximální adhezi. "Ostré SUV" díky nim poskytuje excelentní výkony v rozmanitých náročných terénech.

Vysokovýkonná brzdová soustava zvyšuje úroveň bezpečnosti. Systém zachovává stabilitu dokonce i v měnících se jízdních podmínkách. Lepší chlazení větších kotoučových brzd vpředu i vzadu zajišťují větší otvory pro přívod chladicího vzduchu na obou stranách předního nárazníku. Brzdné výkony modelu KONA N navíc maximalizuje také brzdové obložení s vysokým součinitelem tření ve spojení s aerodynamickými prvky na spodních ramenech pro usměrňování vzduchu a tepelnými štíty. Tím je dosaženo účinnějšího chlazení a vyšší tepelné odolnosti.

Výhody pro N-adšence

N bylo zrozeno v Namyangu - v globálním výzkumném a vývojovém centru společnosti Hyundai Motor v Koreji - a cizelováno na Nürburgringu - na jednom z nejnáročnějších závodních okruhů na světě.

Systémy a funkce pro sportovní jízdu s vysokými výkony jsou zdokonalovány na Nürburgringu nejen z touhy vyrábět lepší modely N, ale také s cílem poskytovat řidičům nevšední potěšení z jízdy. Tyto četné fáze vývoje a měsíce testování jsou pro zákazníky důležité, protože přímo ovlivňují jízdní výkony a provozní vlastnosti - v každodenním provozu i v téměř závodních podmínkách.

Zákazníci, kteří si pořídí model Hyundai N, tak činí, aby si po většinu času užívali ještě větší vzrušení při každodenních jízdách, ale také například při dnech otevřených dveří na závodních okruzích, které jim dávají příležitost řídit svůj model Hyundai N na opravdovém závodním okruhu. Proto je tak důležité, aby byly modely Hyundai N schopny nekompromisní jízdy na závodním okruhu, což zajišťuje důkladné testování na Nürburgringu. Podmínky na Severní smyčce jsou tak náročné, že jakékoli vozidlo, které tento test zvládne, může úspěšně jezdit po jakýchkoli silnicích kdekoli na světě. Zákazníci a N-adšenci si proto mohou vždy sebevědomě užívat řízení a vychutnávat si i nevšední výkony.

Veškeré uvedené testy také poskytují zákazníkům pocit naprosté jistoty. Vzhledem k tomu, že modely N osvědčily svou odolnost na závodním okruhu, mohou se zákazníci spolehnout na stejnou úroveň spolehlivosti, kterou již očekávají od ostatních modelů Hyundai. Pro řidiče je to záruka bezpečné a zábavné jízdy dokonce i v nejnáročnějších podmínkách.