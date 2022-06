Jak na refixaci hypotéky v době vysokých úrokových sazeb?

Úrokové sazby hypoték se dostávají na historická maxima. S vyššími splátkami musejí nyní počítat nejen zájemci o novou hypotéku, ale i ti, kteří budou letos refixovat svoji sazbu. Značnou úsporu peněz může přinést refinancování hypotéky.

V současné době sjednávají banky každý měsíc tisíce nových hypoték s podstatně vyšší úrokovou sazbou než v minulých letech. Finančně bolestivá je nyní pro řadu Čechů také refixace stávající hypotéky, protože nově zaplatí na splátkách o několik tisíc korun měsíčně navíc. "Například u hypotéky ve výši 3,5 milionu korun na 27 let při zvýšení úrokové sazby z původních dvou na šest procent vzroste měsíční splátka o hrozivých 7 850 korun. Roční výdaje na bydlení se v tomto případě navýší o téměř 95 tisíc korun, což už je v rodinném rozpočtu významná částka," vypočítává Veronika Hegrová z fintech startupu hyponamíru.

Vývoj úrokových sazeb hypoték je z velké míry ovlivněn kroky České národní banky, konkrétně nastavením základních úrokových sazeb v ekonomice. Pokud se letos členové bankovní rady ČNB rozhodnou pokračovat v navyšování sazeb, hypotéky ještě více podraží. "Aktuálně se nejnižší nabídkové sazby hypoték pohybují těsně nad hranicí pěti procent. Lidé, kterým ve druhé polovině letošního roku končí sjednaná doba fixace, by neměli s refixací příliš dlouho otálet. Sazby hypoték se už totiž někde přiblížily k hranici šesti procent. Pokud se centrální bance podaří zbrzdit inflaci, mohly by sazby ještě v závěru tohoto roku začít opět klesat. Očekává se, že pokles bude velmi pozvolný, může trvat několik let a k hranici dvou procent se pravděpodobně už nikdy nevrátí," odhaduje Veronika Hegrová. Vyčkat na přelom roku se tedy nyní může vyplatit těm, kterým končí fixace hypotéky až v polovině roku 2023 nebo později.

Alespoň půl roku před koncem sjednané doby fixace se začněte zajímat o výši nové sazby u vaší stávající banky. Současně se vyplatí získat i nabídky od konkurence. Stačí oslovit buď přímo jednotlivé banky, nebo využít služeb nezávislých hypotečních specialistů. Výhodou druhé možnosti je, že se rychle dostanete k nabídkám od více bank. Veronika Hegrová k tomu dodává: "Výhodnější úvěr na bydlení můžete získat i díky on-line službě Hlídač hypotéky, která nepřetržitě sleduje a vyhodnocuje až 25 tisíc kombinací hypoték dostupných na českém trhu. Pokud se objeví výhodnější nabídka úvěru na bydlení, automaticky vás na ni upozorní." V případě, že vám stávající banka nevyjde vstříc a požaduje oproti konkurenci podstatně vyšší úrok, stojí za zvážení refinancování.

Na výši úrokové sazby má vliv i zvolená doba fixace. Nejžádanější je stále pětiletá fixace, která má nyní oproti tříleté zhruba o půl procentního budou nižší úročení. "Při současných úrokových sazbách je důležitá každá desetina. Ať se to na první pohled nemusí zdát, na splátkách můžete za celou dobu fixace ušetřit i několik desítek tisíc korun," uvádí Veronika Hegrová. Pokud očekáváte během následujících dvou let výraznější pokles úrokových sazeb, zvolte si krátší tříletou fixaci. I když nyní zaplatíte na splátkách více, v dalším fixačním období ušetříte.