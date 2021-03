Jak stylově nosit ikonické tenisky? Jarní stylizace

Ikonické tenisky, jako jsou například Converse, milují jak teenageři, tak dospělí a lidé ve středním věku. Díky svému stylovému vzhledu a pohodlí při nošení si zajistily trvalou popularitu. Ale s čím je nosit? Jaké stylizace na jaro jsou vhodné?

Proč jsou tenisky Converse tak populární?

Converse je značka obuvi, která se proslavila výrobou charakteristických tenisek s gumovou podrážkou a plátěným svrškem. Továrna na boty byla založena Millsem Converse již v roce 1908 a původně se zabývala pouze tvorbou galoší a sněhulí. O několik let později byly vytvořeny první basketbalové boty - Converse All Star. A díky spolupráci s basketbalistou Charlesem "Chuckem" Taylorem byl navržen jeden z nejpopulárnějších modelů této obuvi - Converse Chuck Taylor. Už v 90. letech milovníci stylu grunge a především fanoušci kapely Nirvana s radostí nosili tyto ikonické tenisky Converse Chuck Taylor All Star, které jsou dnes neoddělitelnou součástí streetwear stylu.

Proč jsou tenisky Converse tak populární? Zpočátku si tenisky získaly slávu díky tomu, že je nosily nejslavnější basketbalové hráče. Postupem času si i běžní uživatelé začali vážit jejich jednoduchého, nenáročného vzhledu, odolnosti a vysokého pohodlí při nošení. Díky tomu jsou Conversky ikonikcým modelem obuvi a na trhu se objevilo mnoho padělků. Proto je dobré vědět, že v případě modelů All Star má logo podobu hvězdy v kruhu, zatímco všechny ostatní série mají logo představující hvězdu a šíp. Pořiďte si originální boty Converse na eobuv.cz.

S čím tenisky Converse nosit?

Čím se liší tento ikonický model tenisek od jiných značek? Hodí se k většině stylů. Nejosvědčenější kombinací je obout si Converse v jakékoli barvě k džínám a jednoduché tričku, které je hladké nebo s potiskem. Stejně dobře bude vypadat kombinace tenisek s černou koženou motorkářskou bundou a rockovou blůzou. Pánské modely pořídíte na https://www.eobuv.cz/panske.html. Kvůli pohodlí si stále více mužů také vybírá tuto sportovní obuv s elegantním oblečením. Je pravda, že žádné tenisky nebudou vypadat dobře k fraku či smokingu, ale můžete je použít v elegantních neformálních oblecích. Takzvaná neformální elegance je vynikající volbou pro rande nebo dokonce do práce. Základem tohoto mužského stylu se sportovními by měly být chino kalhoty, které musíte mít, pokud jde o chytrý ležérní styl. Nahoru si můžeme obléknout košili, nejlépe bez kravaty, a sportovní bundu.

Jak by měla Converse sladit s oblečením žena?

Converse jsou vhodné i pro ženy. Máte ráda šaty? Noste džínové, bavlněné nebo pletené šaty s těmito sportovními teniskami, postaráte se tak nejen o stylový vzhled, ale také o své pohodlí. Co si obléci do práce? Pokud nemáte přísný dress code, můžete kombinovat Converse s odpovídajícími kalhotami a košilí nebo halenkou. Toto oblečení je na jedné straně ležérní a na druhé straně mladistvé. Navíc si můžete pořídit různé barvy této obuvi, takže sladit ji s outfitem či doplňky, je naprostá hračka. Navíc si můžete vybírat jak nízké, tak kotníkové tenisky.