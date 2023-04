Jak zjistit, jestli dostanete půjčku? Zkuste kalkulačku ČNB, nebo podat nezávaznou žádost

Mnoho lidí uvažuje o půjčce. Ale nejsou si jistí, za při žádosti o ni vůbec mohou uspět. Má smysl se ptát na půjčku, když nevíte, jestli vám ji banka schválí? A dá se předem odhadnout, jestli bude ochotná vám půjčit? Proces vyřizování půjčky má každá banka nastavena jinak. Ale minimálně jeden společný prvek jejich rozhodování najdeme vždy. Takže: Jak a kde zjistit, jestli dostanete půjčku?

Úvěruschopnost neboli bonita žadatele

Co má největší podíl na rozhodování banky o tom, zda vám půjčku schválí či nikoliv, jistě víte. Jde o bonitu neboli úvěruschopnost. Jinými slovy schopnost splácet. Banka se na schopnost splácet dívá o něco přísněji než většina nebankovních společností.

Proč? Především pro dlouhodobost trvání závazku. Banka nepůjčuje na jeden nebo tři měsíce, ale minimálně na rok, častěji déle, až dvanáct let (mluvíme-li o běžných půjčkách). A tak musí počítat i se slabšími měsíci, kdy klient bude v pracovní neschopnosti nebo na ošetřování člena rodiny, a proto mu příjem klesne (jenže povinnost splácet se nezmění).

Proto banky do zkoumání bonity zahrnují i schopnost žadatele tvořit si finanční rezervy (i v době splácení půjčky). Rezervy, z nichž bude moci v příjmově slabších měsících půjčku splácet. A z nichž bude financovat nenadálé výdaje, jako je například koupě nových spotřebičů, pokud náhle "odejdou".

Jak přesně banky úvěruschopnost počítají?

Tady univerzální odpověď neexistuje, neboť každá banka má podrobně nastaven svůj vlastní proces hodnocení bonity. Do něj vstupuje spousta ukazatelů a informací o žadateli, navíc s různými vahami důležitosti. Ale nevěšte hlavu, základní návod na zjištění výše bonity každého z nás přece jen existuje. A je jím Českou národní bankou stanovený ukazatel DSTI.

DSTI a kalkulačka ČNB

Co je DSTI (z anglického Debt Service to Income)? Na stránkách ČNB najdeme tuto definici: "Zjednodušeně řečeno jde o procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr."

Co to znamená? Pokud se výše splátek úvěru, o který byste měli zájem, vejde do stanovené hranice (spolu s dalšími případnými splátkami), je naděje, že vám banka žádost o půjčku schválí. Pro rok 2023 je ukazatel DSTI nastaven na 45 % čistého měsíčního příjmu žadatele (resp. 50 % pro žadatele mladší 36 let).

Kalkulačka DSTI na stránkách ČNB a dva provedené výpočty: s výsledkem kladným a s výsledkem záporným

Zdroj: ČNB, zpracováno v redakci

ČNB provozuje kalkulačku DSTI, v níž si snadno necháte svou hodnotu DSTI vypočítat. Podobu kalkulačky vidíte v obrázku 1. Je opravdu jednoduchá k použití: stačí vyplnit výši měsíčních splátek a výši měsíčního příjmu. Kalkulačka vám "vyhodí" nejen výslednou hodnotu ukazatele, ale barevně odliší vyhovující a nevyhovující výsledek. U toho nevyhovujícího vysvětlí, co je špatně, a doporučí, co změnit.

Žádost o půjčku vám dá přesnější odpovědi

Díky DSTI získáte zhruba představu o tom, zda byste mohli u banky se žádostí o úvěr uspět. Ale pamatujte, že banka zkoumá i další výdaje, které běžně máte. A rozhoduje se ještě podle dalších parametrů, než jen DSTI. Proto jakmile chcete mít přesnější představu o možnosti získat půjčku, přikročte k zaslání nezávazné žádosti.

Kde žádost najít a komu ji odeslat? Stojíte-li o bankovní úvěr, oslovte banku. Zkusit můžete i některou z větších nebankovek, ty také nabídnou půjčky s několikaletou splatností. Jenže kde začít? Nejrychleji vyřízené jsou půjčky bez doložení příjmu. Proč? Netřeba čekat na razítko od zaměstnavatele, kterým váš příjem potvrdí. Jako doklad o příjmu tu vystačí výpis z účtu.

Půjčky bez doložení příjmu nabízejí banky i nebankovní společnosti. Pohodlné je porovnat si nabídky poskytovatelů na jednom místě, třeba u Bezvamoney.cz. Odsud lze také přejít k vyplnění online žádosti o úvěr, aniž byste museli na stránkách poskytovatele složitě hledat, kam kliknout.

Co se stane, když pošlete "zkušební" žádost o úvěr?

Žádost o půjčku je nezávazná. Dokud nepodepíšete finální smlouvu o úvěru, k ničemu se nezavazujete. Takže i když vám banka půjčku schválí, nakonec ji vůbec nemusíte využít. Na trhu se totiž počítá s tím, že oslovíte více poskytovatelů, abyste si mohli vybrat to nejlepší.

Co se tedy stane, když pošlete "zkušební" žádost o úvěr? Oslovený poskytovatel si nechá zaslat doplňující informace a vaši žádost vyhodnotí. Pak vás informuje, jak jste dopadli. Jestliže vám žádost schválí, zeptá se, zda si půjčku vezmete a nabídne smlouvu. Vy můžete s díky odmítnout, kýženou informaci totiž už máte. Anebo půjčku přijmout: konečné rozhodnutí je totiž vždycky na vás.

Ještě připomeňme, kdy banka půjčku rozhodně neposkytne

Banka nesmí poskytnout úvěr, když bonita uživatele nedosáhne hodnot, co vyžadují interní pravidla banky. Ale to není jediná situace vedoucí k zamítnutí žádosti. Banka například může vyjádřit nejistotu ohledně trvalosti příjmů žadatele (zejména pokud jde o OSVČ, především v režimu paušální daně).

O půjčku nemá smysl žádat, když jste v pracovní neschopnosti, ve zkušební době, ve výpovědní lhůtě (a ještě nemáte podepsanou novou pracovní smlouvu apod.). I pokud jste živnostníkem, ale vaše podnikání má teprve krátkou historii (takže jste ještě nepodávali daňové přiznání), je žádost o spotřební úvěr u banky celkem bezpředmětná.

Pozor, jakožto začínající živnostník můžete uspět se žádostí o úvěr. Ale za podmínky, že chcete peníze do podnikání, a bance předložíte podnikatelský plán, v němž banka uvidí potenciál k úspěchu.