Katařani se zajímají o Lufthansu, ve hře je i partnerství

Aerolinky Qatar Airways zvažují koupi podílu nebo partnerství s německou společností Lufthansa. Podle agentury DPA to v neděli řekl šéf katarských státních aerolinek Akbar Bákir.

"Pokud by tu byla možnost investovat do Lufthansy, udělali bychom to rádi," řekl Bákir během návštěvy dolnosaského premiéra Stephana Weila v Dauhá. "Německo je pro nás velmi důležitou zemí, jak pokud jde o letecké služby, tak pro rozvoj turistiky," pokračoval. Jako první krok by si s touto největší německou leteckou společností dokázal představit "partnerství".

Katarské aerolinky hledají nové partnery a trasy, protože kvůli restrikcím nesmějí létat do lukrativních destinací v Saúdské Arábii a ve Spojených arabských emirátech. Obě země, ale také Bahrajn a Egypt, v červnu 2017 obvinily zemi z podpory terorismu a zahájily její politický a ekonomický bojkot.