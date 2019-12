Konec podpory. Itálie dává od Alitalie ruce pryč

Itálie už nemá v úmyslu vynakládat žádné další peníze daňových poplatníků na záchranu zadlužené letecké společnosti Alitalia. Prohlásil to ministr průmyslu Stefano Patuanelli. Varoval přitom, že pokud se nepodaří najít zájemce o firmu, podnik by mohl do léta skončit. Alitalia v současné době prodělává zhruba dva miliony eur (téměř 51 milionů Kč) denně.

Letecká společnost byla tento měsíc umístěna pod novou přechodnou správu, neboť konsorcium potenciálních zájemců o její převzetí od svého záměru ustoupilo, uvedla agentura Reuters.

Patuanelli tuto středu v parlamentním výboru odhadl, že Alitalia ztrácí asi dva miliony eur každý měsíc. O den později ale po dotazech novinářů svůj komentář vyjasnil a řekl, že jde o dva miliony eur denně. "Mluvíme o (denní) ztrátě, která v průběhu roku kolísá, protože hotovostní toky jsou v různých částech roku naprosto odlišné," řekl.

Ministr Patuanelli podle italského listu Il Messaggero řekl, že tento týden podepsal další úvěr pro Alitalii v objemu 400 milionů eur (10,2 miliardy Kč), aby Alitalia nemusela okamžitě skončit. "To je ale skutečně ta poslední státní intervence pro Alitalii," řekl Patuanelli. Dodal, že buď se do poloviny příštího roku podaří najít kupce, anebo bude muset Alitalia skončit.

Patuanelli přitom odmítl úvahy, že by Evropská komise (EK) mohla nejnovější půjčku vyhodnotit jako nezákonnou státní pomoc. "Značku Alitalia i strukturu firmy změníme," řekl dnes bez bližších podrobností ministr.

Analytici spočítali, že Alitalia už proplýtvala zhruba devět miliard eur (229 miliard Kč), které dostala z peněz daňových poplatníků. Podnik už přitom záchranným programem prošel dvakrát - v roce 2008 a pak znovu v roce 2014.