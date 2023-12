Konference vývojářů potvrdila stále důležitější roli umělé inteligence

Snížení nákladů na provoz systémů, větší efektivita a možnost přenechat rutinu stroji. To jsou hlavní výhody zapojení umělé inteligence do výrobních procesů mnoha odvětví. Konstatovali to účastníci šestého ročníku Update Conference Prague, na kterou dorazily čtyři desítky předních vývojářských expertů a více než sedm stovek hostů. Největší konference svého druhu ve střední Evropě také potvrdila, že čeští softwaroví vývojáři patří mezi světovou špičku.

"Celému segmentu IT dnes dominuje umělá inteligence. Většina vývojářů se aktivně zajímala o to, jak software, který vyvíjejí, právě o AI rozšířit. Podobně frekventovaným tématem byl cloud, na který v posledních letech firmy přecházejí," uvedl Tomáš Herceg z pořadatelské společnosti Riganti. Podle něj je pro vývojáře přehled o technologiích, které dnešní cloudové platformy nabízejí, naprosto klíčový společně s tím, jak je efektivně využívat pro snižování nákladů a zvyšování spolehlivosti. Konference Update nabídla pohledy předních odborníků na jednu z nejpoužívanějších vývojářských platforem a přinesla přehled novinek a trendů ve světě Microsoft .NET a Azure. "Celkově lze vidět, že dnes již neexistují rozdíly v technických dovednostech českých a světových vývojářů. Možná jsme u nás více orientovaní na praktickou užitečnost nových technologií, kdežto vývojáři ze západní Evropy projevovali větší zájem o přednášky, které člověku rozšíří obzory, i když se nedozví nic, co by hned zítra mohl využít ve své práci," konstatoval Tomáš Herceg.

V digitalizaci je důležité postupovat po malých krocích

Naopak úroveň digitalizace českých firem stále ještě pokulhává za vyspělejší Evropou. Podle Tomáše Hercega ale právě podobné akce mohou napomoci tuzemským firmám přijmout rychle se rozvíjející technologie. "Pro firmy, které chtějí digitalizovat, je důležité nejprve zmapovat problematická místa v procesech výroby. Druhým krokem je zamyslet se, jestli je v dané oblasti nutné digitalizovat vše. Často se zjistí, že smysl má automatizovat pouze obvyklé případy a situace, díky čemuž mohou následně zaměstnanci věnovat více pozornosti případům nestandardním," vysvětlil a k tomu, jak by firmy s digitalizací měly postupovat, dodal: "Je lepší provádět více menších postupných zlepšení, než se snažit udělat jednu velikou, byť pozitivní změnu. Zavádění každé inovace je totiž poměrně složitý proces, který není vždy snadné uřídit." Důležité je podle Hercega sledovat aktuální trendy, protože technologie se proměňují opravdu rychle a loňská řešení jsou již brána jako zastaralá.

Sedmý ročník Update Conference 2024 se uskuteční opět v Praze 14. a 15. listopadu 2024.