Krásná ložnice za zlomek ceny? Dá se to!

Někdy je to tak. Ložnice se při zařizování domácnosti často dostává až na druhou kolej. Mnohem více pozornosti věnujeme obývacímu pokoji, dětskému pokoji či kuchyni. Nicméně právě ložnice, její útulnost a to, zda vyhovuje našemu vkusu, významně ovlivňuje to, jak se doma budeme cítit. Jak bychom si tedy tuto místnost měli zařídit?

Oáza relaxu a odpočinku

Nejdůležitější zásadou při zařizování ložnice je, abyste v ní vy i váš partner cítili příjemně. Nábytek, použité barvy, dekorace a textil by měly vyhovovat vašemu vkusu. Značný vliv na to, jak se vám bude spát a relaxovat, má také množství nábytku v místnosti. Ložnice by proto neměla být příliš zahltená. Stísněný prostor s množstvím věcí působí nepříznivě na psychiku a v takovém prostředí byste se nevěděli dostatečně uvolnit.

Na kvalitu vašeho odpočinku ovlivňují i jiné faktory. Vyvarujte se tomu, abyste si v ložnici vytvořili pracovnu nebo odkládali předměty, jakým je například deska na žehlení. Tyto prvky připomínají povinnosti, od kterých jste si do ložnice přišli odpočinout. Pokud je nutné, abyste do ložnice pracovnu umístili, dbejte o jejím oddělení od zbytku místnosti. Například paravánem, za kterým ji před vaším zrakem skryjete.

Televize v ložnici: ano nebo ne?

Mnohým z nás se se slovem relax spojuje shlédnutí televizoru. Televize v ložnici mnozí obhajují pro pohodlí, které představuje sledování programu přímo z postele během nemoci nebo volného dne, který chcete strávit lenošením. I když je tato představa opravdu lákavá, dokud si televizor do ložnice umístíte, měli byste zvážit také negativa tohoto řešení:

Televize v ložnici ovlivňuje kvalitu i délku spánku. Mysl se před spaním nestihne uklidnit, což může způsobit problémy s usínáním nebo noční buzení. Jeho přítomnost navíc podporuje ponocování a odsouvání času na spánek na později.

Televize v ložnici může přinést negativní změnu do intimního života.

Vědci doporučují minimálně hodinu před spaním vypnout všechny obrazovky, které vyzařují modré světlo. To totiž na spánek nemá dobrý vliv.

Jaký nábytek vybrat?

Nejdůležitějším kusem zařízení ložnice je samozřejmě postel. Konkrétní model vybírejte s ohledem na design a kvalitu provedení. Na výběr máte mnoho modelů s úložným prostorem, bez něj nebo pohodlné boxspring postele. Při nákupu nezapomeňte zvolit správnou tvrdost matrace podle vámi preferované polohy spánku.

Pokud vám prostor dovolí, do ložnice si můžete vybrat také šatní skříň, komodu a policové sestavy. Pokud patříte mezi ty, kteří nedají dopustit na relax při kvalitní knize a prostor vám to dovolí, vytvořte si také koutek na čtení.

A co barvy?

Pokud se vám líbí barevné stěny, v ložnici vynechejte dráždivé a výrazné odstíny a sáhněte raději po pastelových barvách. Nejvhodnějšími jsou zelená, mátová a modrá. Pokud nepatří mezi vaše oblíbené, vyzkoušejte jemnou korálovou, světle šedou nebo azurovou. Jste zastáncem žluté? S trochou opatrnosti si ji můžete dovolit i v ložnici. Postačí jen použít její jemnější odstíny. Nabídka na trhu má také řešení pro ty, kteří preferují tapety. Na výběr máte z mnoha vzorů v provedeních vhodných pro každý styl zařízení místnosti.