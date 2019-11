Krym jako součást Ruska? Apple s mapou narazil

Apple přehodnotí svůj přístup k zobrazování sporných hranic na mapách a aplikacích pro předpověď počasí. Agentuře Reuters to řekla mluvčí společnosti Trudy Mullerová.

Americká firma reaguje na kritiku, kterou si vysloužila, když začala zobrazovat Krymský poloostrov, který Rusko před pěti lety zabralo Ukrajině, ruským uživatelům jako součást Ruska.

Mullerová zdůraznila, že Apple neučinil změny na mapách mimo Rusko a změnu pro ruské uživatele provedl kvůli novému zákonu, který v této zemi vstoupil v platnost.

"Přezkoumáváme mezinárodní právo, jakož i příslušné americké a další vnitrostátní zákony, než do našich map zanášíme názvy a v případě, že to vyžaduje zákon, provádíme změny. Hlouběji se teď zaměřujeme na to, jak zacházíme se spornými hranicemi, a v důsledku toho možná v budoucnu provedeme změny," řekla Mullerová agentuře Reuters.

Rusko i Ukrajina pozorně sledují, jak nadnárodní společnosti Krym označují. V roce 2014 ruská armáda po prozápadním zvratu v Kyjevě Krym obsadila. Moskva následně poloostrov anektovala s odvoláním na referendum, které ovšem ukrajinské vedení a západní státy označily za ilegální.

Evropská unie a Spojené státy neuznávají Krym jako ruské území. V reakci na anexi uvalily sankce na Rusko a na osoby spojené s porušením územní celistvosti Ukrajiny.