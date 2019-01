Kuřáků ve Francii ubývá, prodej cigaret se snížil o více než 9 procent

Objem prodaných cigaret ve Francii se loni snížil o 9,3 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu dodavatelské společnosti Logista France. Zásluhu na tom má protikuřácká politika vlády a postupné zdražování tabáku, napsala agentura AFP. V průběhu uplynulého roku přišlo podle údajů Logisty do prodeje na 40,23 miliardy cigaret, zatímco v roce 2017 to ještě bylo 44,36 miliardy.

Naposledy v březnu se cena zvýšila o celé jedno euro v průměru na osm eur (205 Kč) za krabičku. Podle plánu vlády by jedno balení mělo v roce 2020 stát průměrně deset eur, napsal deník Le Figaro.

Obliba tabáku mezi Francouzi klesá již delší dobu. Jen mezi lety 2016 a 2017 se podíl kuřáků snížil z 29,4 procenta na 26,9 procenta, ubyl jich tedy zhruba milion. Podle listu poprvé od roku 2000 výrazně přestávaly kouřit osoby s nižším než maturitním vzděláním, lidé s nejnižšími příjmy a uchazeči o práci, tedy ta část obyvatelstva, která konzumuje nejvíce tabáku. Každý den si ale stále zapálí na 12 milionů Francouzů.

Francouzská vláda se snaží pomoci kuřákům při odvykání i prostřednictvím programu "Měsíc bez tabáku". Loni v listopadu se snažilo kolektivně pomocí webu tabac-info-service.fr odvykat kouřit na 213 tisíc Francouzů. Podle lékařských studií se šance, že přestanou kouřit úplně, po jednom měsíci bez tabáku zvýší pětinásobně.

V České republice mezi lety 2016 a 2017 přibylo podle průzkumu Státního zdravotnického ústavu asi 3,5 procenta nekuřáků. Kuřáků bylo v roce 2017 zhruba 25 procent. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha má na úbytek kuřáků vliv protikuřácký zákon, který platí od konce května 2017.