Kushner: Plán pro Blízký východ počítá s investicí 50 miliard

Dlouho připravovaný hospodářský plán Bílého domu pro Blízký východ počítá s vytvořením investičního fondu s 50 miliardami dolarů (přes 1,1 bilionu korun) a zahrnuje 179 rozvojových projektů. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na slova Jareda Kushnera, poradce a zetě prezidenta USA Donalda Trumpa. Podrobnosti o plánu mají být zveřejněny příští týden.

Víc než polovina investic má směřovat do palestinských území, řekl agentuře Kushner. V Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu má díky nim vzniknout milion pracovních míst. Nezaměstnanost v těchto palestinských regionech dosahující nyní 30 procent se má snížit pod deset procent, pod hranicí bídy má ve srovnání s nynějším stavem žít o polovinu méně Palestinců. Plán je rozpočítán na období deseti let.

Hrubý domácí produkt palestinských regionů se má v tomto období zdvojnásobit. Projekt počítá s vybudováním dopravního koridoru mezi Pásmem Gazy a Západním břehem Jordánu za pět miliard dolarů. Má prospět nejen Palestincům, ale i okolním arabským státům Egyptu, Libanonu a Jordánsku, řekl Kushner, který chce s plánem příští týden seznámit účastníky mezinárodní konference v Bahrajnu.

S miliardou dolarů plán počítá pro rozvoj palestinského turistického sektoru. Bílý dům podle Kushnera počítá s tím, že k investičnímu fondu se připojí bohaté státy Perského zálivu a privátní investoři.

Americký plán, který mnohé blízkovýchodní státy očekávají se značnou skepsí, je výsledkem dvouleté přípravy návrhu na mírové uspořádání mezi Izraelem a Palestinci, který má být založen na podpoře hospodářského rozvoje. Agentura Reuters připomíná, že Palestinci odmítají s Američany diskutovat po rozhodnutí Washingtonu přemístit ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Mnoho blízkovýchodních expertů pochybuje o tom, zda bohaté arabské státy budou ochotny do palestinské ekonomiky investovat dřív, než se podaří vyřešit základní politický spor mezi Izraelci a Palestinci. "Směji se, když (Palestinci) na plán útočí... Může to být příležitost století, pokud budou mít odvahu do toho jít," řekl Kushner Reuters.