Kvůli skandálu se špehováním končí šéf Credit Suisse

Ředitel švýcarského finančního ústavu Credit Suisse Tidjane Thiam (57) po čtyřech letech ve funkci skončí, za jeho odchodem je skandál, který vyvolalo špehování bývalých manažerů banky. Thiam špehování odsoudil a tvrdí, že o něm nevěděl, což potvrdilo interní vyšetřování. Ve funkci ho nahradí Thomas Gottstein (55), který teď stojí v čele švýcarské divize. Banku vyšetřuje švýcarský regulátor finančních trhů FINMA.

Změny ve vrcholovém vedení na rozdíl od Thiama, kterému nestačila podpora klíčových zahraničních akcionářů, přežil předseda správní rady Urs Rohner, jemuž končí mandát v dubnu 2021.

Odchod šéfa Credit Suisse je podle informovaných lidí vyvrcholením sporu mezi Thiamem, který pochází z Pobřeží slonoviny, a Rohnerem. Švýcarská část vedení banky se podle agentury Bloomberg semkla za předsedou správní rady. Rohnera podpořil mimo jiné ředitel švýcarské farmaceutické firmy Roche Severin Schwan, který zasedá i ve správní radě banky.

Thiamův nástupce Gottstein v bankovnictví pracuje přes 30 let, z toho 20 let pro Credit Suisse. Má zkušenosti z investiční banky v Londýně, zabýval se i privátním bankovnictvím.

Skandál propukl loni v září. Bývalý manažer správy majetku Iqbal Khan po přechodu ke konkurenční švýcarské bance UBS údajně odhalil soukromého detektiva, který tohoto manažera a jeho ženu sledoval v ulicích Curychu. Když banka přiznala, že nechala sledovat bývalého šéfa personálního oddělení Petera Goerkeho, začal ji vyšetřovat regulátor FINMA. Třetí obvinění ze špehování, které vznesl bývalý zaměstnanec v USA, banka sice odmítla, ale její právníci se věcí ještě minulý týden zabývali.

Interní vyšetřování odhalilo, že za sledování zodpovídal provozní ředitel Pierre-Olivier Bouée. Ten byl na konci minulého roku propuštěn.

"O sledování dvou bývalých kolegů jsem nevěděl," uvedl Thiam v prohlášení. "Credit Suisse to bezpochyby poškodilo a vyvolalo to úzkost a bolest. Je mi líto, že k tomu vůbec došlo, nikdy se to nemělo stát," dodal Thiam.

Z funkce generálního ředitele Thiam odstoupí 14. února po prezentaci hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí a celý finanční rok, uvedla banka. Akcie Credit Suisse na zprávu o Thiamově odchodu reagovaly poklesem zhruba o pět procent.