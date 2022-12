LED osvětlení je hit dnešní doby

Ceny energií letí strmě vzhůru, nikdo z nás neví, kolik budou stát za týden, za měsíc, za rok. Vzhledem k nejistotě mnozí z nás řeší, jak na nich ušetřit. Jednou z cest je konečně vyměnit světla s klasickými žárovkami za LED osvětlení.

Proč je LED osvětlení tou správnou volbou?

Dokud jiné typy osvětlení k dispozici nebyly, nikoho by nenapadlo, že časem přijde okamžik, kdy se rozhodneme pro jejich výměnu. Doba se ale mění, s ní i naše potřeby a nutnost myslet na to, kolik energie běžná svítidla spotřebují. Klasické žárovky jsou v dnešní době OUT, s dobou jdou právě LED žárovky, které jsou nejen pěkné, ale i ekologické.

Po klasických žárovkách smutnit nebudete

Svítidla s LED žárovkami si vás získají nejen svým vhledem, kdy žárovky skoro nevidíte, ale i z dalších důvodů. Mezi nimi například:

• LED žárovky šetří energii. Ve srovnání s klasickou žárovkou spotřebuje LED žárovka až o 90 % energie méně.

• LED žárovka poskytne okamžitý a 100% jas, takže nebudete čekat, až se vlákna rozžhaví a světlo rozsvítí.

• LED žárovky vás potěší dlouhou životností. Jsou sice o něco dražší než ty klasické, na druhou stranu svítí až 50 000 hodin.

• Vysoká světelná účinnost.

• Vynikající barevný index.

• Jsou bezpečné, neobsahují rtuť, takže je bez obav můžete nainstalovat i do dětských pokojů.

Jak vybrat to pravé LED osvětlení?

LED žárovky se hodí do každé místnosti, je jedno, zda jde o obývák, chodbu, dětský pokoj, ložnici, nebo spíž, své uplatnění najdou i v exteriérech. Místu, kde vám budou sloužit, ale jejich výběr přizpůsobte, přece jenom má každý prostor jiné potřeby a požadavky.

Jaký typ svítidla vybrat?

• Stropní LED svítidlo, které se hodí jako základní osvětlení místnosti.

• Závěsné LED svítidlo, které i obyčejný jídelní stůl promění v tu nejdůležitější věc v místnosti.

• Bodová LED svítidla, která osvítí každý detail a některá můžete nasměrovat tam, kam chcete.

• Nástěnná LED svítidla, která poslouží i jako lampička na zdi.

• Stojací LED lampa, která má místo nejen v každém obýváku.

• Stolní LED lampa, která vám poskytne dostatek světla pro práci, kreslení i zábavu.

• LED panely, které se umísťují do stropních kazet nebo sádrokartonové stěny a rozsvítí celý povrch.



Na jakou barvu světla vsadit?

Barvu světla, která se udává v kelvinech, přizpůsobte místnosti a tomu, čemu se v ní věnujete. Některé barvy navozují pohodovou atmosféru, jiné zase podporují soustředění. Jak se v tom vyznat?

• Teplá bílá má nažloutlou barvu a hodnoty 2800-3300 K, působí příjemně a uplatnění najde v obývacím pokoji, ložnici, dětském pokoji a tam, kde se chcete cítit dobře.

• Bílá se označuje i jako denní nebo neutrální a má hodnoty 4000-5000 K, podobá se barvě denního světla a hodí se v domácnosti všude tam, kde se chceme soustředit.

• Studená bílá s hodnotami 5000-6000 K může někomu připadat ostrá, takže někdy i unavuje oči.

Tvar a design přizpůsobte místnosti

Stejně jako má každá místnost jiné požadavky na druh svítidel a jejich jas, je to i s designem a tvarem. Obojí by mělo korespondovat s ostatním vybavením místnosti, světlo má celkový dojem z ní jen podtrhnout.