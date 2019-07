Letecká společnost Ryanair zhoršila výhled růstu

Největší nízkonákladová letecká společnost v Evropě Ryanair zhoršila výhled růstu na příští letní sezonu. Důvodem je očekávané zpoždění dodávek nových letadel Boeing 737 MAX, které nyní nesmějí létat. Podle nového odhadu firma očekává, že v létě 2020 počet jejích přepravených cestujících stoupne jen o tři procenta místo původně plánovaných sedmi procent. Za celý fiskální rok do konce března 2021 pak očekává, že odbaví 157 milionu cestujících místo plánovaných 162 milionů cestujících.

Zpráva Ryanairu poslala vzhůru akcie konkurenčních leteckých společností. Ty se obávaly, že dodávky nových letadel Ryanairu způsobí pokles cen letenek.

Ryanair má nyní objednávku na 135 letadel 737 MAX a je jedním z největších odběratelů tohoto stroje. Letadla však od března nesmějí létat kvůli předchozím dvěma vážným nehodám, při kterých přišlo o život 346 osob. Boeing nyní pracuje na úpravě softwaru, kterou by měl podle informovaných zdrojů předložit regulátorům v září.

Ryanair očekává, že se letadla 737 MAX vrátí do provozu do konce letošního roku. První nová letadla by pak mohl obdržet někdy v lednu nebo únoru 2020. Zpoždění a nejistota, za jak dlouho se podaří nová letadla dostat do provozu, přiměly aerolinky snížit odhad počtu letadel, kterými budou moci létat příští rok v létě, na 30 z původních 58.

Šéf Ryanairu Michael O'Leary uvedl, že společnost začne jednat s letišti a odbory, aby určila, které základny od letošního listopadu kvůli očekávanému nižšímu růstu omezí nebo uzavře, napsala agentura Reuters.