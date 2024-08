Lidé z hutě Liberty budou asi muset vymáhat mzdy, správce má zájemce o část firmy

Vymáhání mezd a odstupného v insolvenčním řízení zřejmě čeká zaměstnance hutě Liberty Ostrava po chystaném hromadném propouštění. Oznámili to odboráři po dnešním jednání s vedením podniku.

Dnes se také pracovníci Liberty s hutí symbolicky loučili. Před sochu hutníka donesli rakev, kterou zapálili. Insolvenční správce jedná s dvěma zájemci o část provozů ostravského podniku - rourovny a válcoven. Zájem je také o koupi odvalu Lihovarská za 200 milionů korun bez DPH. Správce huti i někteří věřitelé jsou však proti prodeji, protože jen materiál v odvalu, hlavně struska, má podle nich mnohem vyšší hodnotu.

Odboráři dnes jednali o hromadném propouštění s českým vedením ostravské hutě, patřící od roku 2019 skupině Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Výpovědi podle odborů podnik rozdá v srpnu, ale ještě v září a říjnu lidé budou muset chodit do práce. Hrozí však, že za tyto měsíce nedostanou mzdu.

Vedení Liberty jednání s odbory považuje za uzavřené, zaměstnanci podle něj budou mzdové nároky moci uplatňovat v insolvenčním řízení. "Zaměstnanci, kteří dostanou výpověď, tak pořád je nad nimi to, že budou ve výpovědní době stále zaměstnanci hutě, ale budou vědět, že až do konce října nebudou dostávat mzdu. Budou vědět, že nedostanou odstupné, ale že si o něj budou muset žádat vlastně v konkurzu," uvedl předseda odborové organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Podle něj má většina pracovníků podle kolektivní smlouvy nárok na devítiměsíční odstupné.

Odbory už dříve uvedly, že by se propouštění mohlo dotknout až 2600 zaměstnanců ze současných téměř 5000. V první vlně by jich mělo na podzim odejít 2300 a dalších 300 do konce ledna. Mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková ČTK řekla, že podnik považuje projednání organizačních změn za uzavřené a v souladu s platnou legislativou. Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma.

Insolvenční správce Šimon Peták dnes ČTK řekl, že jedná se dvěma zájemci o provoz rourovny a válcovny plochých výrobků. Zajištění tollingového a úvěrového financování pro provoz těchto závodů díky novým investorům by podle něj mohlo znamenat udržení přibližně 1500 až 1700 pracovních míst a dalších pozic v obslužných závodech. Krajský soud v Ostravě v pátek zakázal Liberty Ostrava dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva nově vykonává insolvenční správce. Huť vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.

Objevují se také nabídky za pozemky huti pod odvalem Lihovarská, kam se vyváží velkoobjemový odpad z výroby, tedy vysokopecní struska a další materiály. Firma Homola holding nyní nabízí 200 milionů korun, vyplývá z informací v insolvenčním rejstříku. Za odval již dřív nabídlo několik zájemců od 120 do 130 milionů. Insolvenční správce Liberty, společnost TP Insolvence, i někteří věřitelé ale již dříve uvedli, že jen materiál v odvalu má několikanásobně vyšší hodnotu.

Zaměstnanci Liberty Ostrava se odpoledne před hutí rozloučili s podnikem při symbolickém pohřbu. Na rakev umístěnou před sochu hutníka a následně zapálenou hodili i fotografii současného majitele Gupty a transparenty s názvy hutních provozů. Akci přihlíželi lidé s transparenty s různými hesly, například "Zabili nám ocelové srdce republiky".