Lime chce nabídnout městu, že by platila za provoz elektrokoloběžek

Společnost Lime nabídne pražskému magistrátu, že by mu platila za sdílené elektrokoloběžky, které v metropoli provozuje. Firma to uvedla v tiskové zprávě s tím, že by se poplatek měl týkat všech provozovatelů sdílené dopravy. Navrhovanou výši platby firma nesdělila. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že město žádnou oficiální nabídku neobdrželo a firma musí nejprve začít dodržovat pravidla. Služba v centru města vzbuzuje kontroverze, na pohyb vozítek po chodnících a jejich nevhodné parkování si lidé stěžují.

"Jelikož působíme ve veřejném prostoru, cítíme se zavázáni k tomu, abychom jeho využívání městu a i obyvatelům nějakým způsobem kompenzovali. Zároveň bychom velmi chtěli přispět k postupnému budování lepší infrastruktury pro cyklisty a uživatele ostatních lehkých dopravních prostředků," uvedl provozní manažer firmy Ondřej Široký. Dodal, že společnost o možnosti diskutuje s magistrátem i dotčenými městskými částmi.

"Na magistrátu jsme od Lime žádný oficiální návrh nedostali. Důležité je, že společnost musí prvně splnit podmínky bezpečného a ohleduplného fungování vůči chodcům a veřejnému prostoru, které od města obdrželo. Pak můžeme dále jednat," komentoval to náměstek Scheinherr.

Poplatek by podle Širokého měly dobrovolně platit všechny společnosti, které nabízejí sdílené dopravní prostředky. Kromě Lime by se to týkalo například firmy Rekola, která nabízí sdílená kola, nebo elektrokol společnosti Homeport. Nejspravedlivější by podle manažera byla fixní platba za každou uskutečněnou jízdu. "Takový systém spravedlivě rozloží platby mezi všechny poskytovatele sdílené mikromobility a zajistí, že velcí poskytovatelé zaplatí největší díl, zatímco ti malí nebo začínající budou mít dostatek prostoru pro další rozvoj," uvedl.

Vztah mezi Lime a pražskými samosprávami je problematický, firmu dlouhodobě kritizují jak zástupci magistrátu, tak Prahy 1 a 2, kde elektrokoloběžek jezdí nejvíce. Praha 1 před časem, uvedla, že plánuje sdílené elektrokoloběžky zakázat v pěších zónách, Praha 2 již dříve zakázala jejich provoz na celém svém území, což však podle zástupců městské části firma nedodržuje. Vedení magistrátu loni s firmou vypovědělo memorandum o spolupráci.

Firma Lime v Praze podle dřívějších informací provozuje 1500 koloběžek. Společnost uvádí, že působí ve více než 120 městech. Poprvé se elektrokoloběžky objevily v kalifornské Santa Monice, následovalo San Francisco a poté se firma rozšířila po celém světě. Společnost se často potýká s odporem městských samospráv kvůli stejným důvodům, které uvádějí politici v Praze.